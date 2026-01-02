विजिलेंस दारोगा से घूस मांगने वाले तत्कालीन चौकी प्रभारी पर FIR, पिछले साल हुए रिटायर

सेवानिवृति के बाद बढ़ी मुश्किल

चार वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित तत्कालीन चौकी इंचार्ज रामबदन बर्नवाल पिछले वर्ष ही पुलिस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुकदमा दर्ज होने से अब उनकी मुश्किलें बढ़ना तय हैं।

जांस, झांसी : कन्नौज जिले के थाना छिबरामऊ स्थित सोसायटी चौकी के तत्कालीन चौकी प्रभारी पर झांसी के विजिलंस थाने में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर जमीन विवाद में शिकायत करने वाले विजिलंस के दारोगा और उनके स्वजन पर कार्रवाई करने व रिश्वत मांगने के आरोप थे। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को तत्कालीन चौकी इंचार्ज रामबदन बर्नवाल पर मुकदमा किया गया है। कानपुर के विजिलंस थाने में तैनात दारोगा रणवीर सिंह का कन्नौज जिले के थाना छिबरामऊ क्षेत्र स्थित कुंवरपुरजनु गांव में वर्ष 2021 में जमीन को लेकर विवाद हो गया था। दारोगा रणवीर सिंह के घर के सामने कुछ लोग दीवार का निर्माण करा रहे थे। दारोगा व उनके स्वजन ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि दीवार गलत जगह बनाई जा रही है। दीवार बनने से उनके घर से निकलने का रास्ता बंद हो जायेगा। इसको लेकर उन्होंने सबसे पहले छिबरामऊ के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा और फिर सोसायटी चौकी प्रभारी रामबदन बर्नवाल से शिकायत की थी। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने मामले में कार्रवाई के लिए पैसों की मांग की थी। रुपये न देने पर उलटा दारोगा व उनके परिवार वालों पर कार्रवाई कर हवालात में डाल दिया था। इस मामले में रणवीर सिंह व उनके स्वजन श्यामवीर सिंह, संजय सिंह, गोपाल सिंह, धनंजय सिंह पर मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया था। इसके बाद सोसायटी चौकी प्रभारी ने मामला निपटाने के एवज में रुपयों की मांग शुरू कर दी थी। आरोप था कि आरोपियों के नाम निकलवाने के नाम पर 50 हजार रुपये मांगे गये थे। इसके बाद 10 हजार रुपये और मांगे जा रहे थे। परेशान होकर दारोगा रणवीर सिंह ने कानपुर के विजिलंस थाने में शिकायत की। शिकायत पर कानपुर के विजिलंस थाने ने छिबरामऊ के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा और तत्कालीन चौकी इंचार्ज रामबदन बर्नवाल के खिलाफ जांच शुरू हुई थी। इसी बीच वर्ष 2023 में मामला झांसी विजिलंस थाने में ट्रांसफर कर दिया था। झांसी विजिलंस के इंस्पेक्टर सतीश चंद्र गंगवार ने जांच की। जांच के दौरान स्वजन ने एक आडियो क्लिप सौंपी थी, जिसमें तत्कालीन चौकी इंचार्ज रामबदन बर्नवाल रुपयों की मांग कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और अहम सुराग दिये गए, जिसके आधार पर जांच करने के बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा को क्लीनचिट मिल गई और तत्कालीन चौकी इंचार्ज रामबदन बर्नवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी विजिलंस राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।सेवानिवृति के बाद बढ़ी मुश्किलचार वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित तत्कालीन चौकी इंचार्ज रामबदन बर्नवाल पिछले वर्ष ही पुलिस से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुकदमा दर्ज होने से अब उनकी मुश्किलें बढ़ना तय हैं।