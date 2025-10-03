प्रेमी जोड़ों ने साथ जिएंगे और मरेंगे की खाई कसम, किया ऐसा काम कि पहुंच गए अस्पताल

महोबा में एक प्रेमी युगल ने साथ जीने-मरने की कसमें खाते हुए जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों के रिश्ते से इनकार करने पर उन्होंने यह कदम उठाया। युवक के भाई ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत संतोषजनक बताई। मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के गुड़ी गांव का है।

महोबा (ब्यूरो)। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छिपाने से भी नहीं छिपता है और वह एक दिन उजागर हो ही जाता है। ऐसा ही एक प्रेमी युगल के रूप में सामने आया है। बुधवार देर शाम दोनों ने अपने अपने घर से निकलकर जंगल पहुंचकर एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे कि कसमें खाते हुए जहरीले पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी की कोशिश की।

अचेतावस्था में पड़े प्रेमी युगल की सूचना पर पहुंचे पीड़ित युवक के भाई ने दोनों को आनन फानन में उठाकर चिकित्सीय उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। ड्यूटीरत डॉक्टर्स द्वारा भर्ती कर उपचारित किया जा रहा है।

बता दें कि जिले के पनवाड़ी थानांतर्गत गुड़ी गांव आता है। गांव निवासी एक युवक का अपनी रिश्तेदारी की लड़की से प्रेम हो गया। धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ता चला गया और दोनों की प्रेम की डोर मजबूत हो गई। दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ तो मुहब्बत बेपनाह हो गई और एक साथ जीने मारने की कसमें खाई।