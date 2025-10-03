Language
    प्रेमी जोड़ों ने साथ जिएंगे और मरेंगे की खाई कसम, किया ऐसा काम कि पहुंच गए अस्पताल

    By M Akil Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:34 PM (IST)

    महोबा में एक प्रेमी युगल ने साथ जीने-मरने की कसमें खाते हुए जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों के रिश्ते से इनकार करने पर उन्होंने यह कदम उठाया। युवक के भाई ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत संतोषजनक बताई। मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के गुड़ी गांव का है।

    साथ जिएंगे और साथ मरेंगे कि कसमें खाकर प्रेमी जोड़े ने खाया जहर।

    महोबा (ब्यूरो)। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छिपाने से भी नहीं छिपता है और वह एक दिन उजागर हो ही जाता है। ऐसा ही एक प्रेमी युगल के रूप में सामने आया है। बुधवार देर शाम दोनों ने अपने अपने घर से निकलकर जंगल पहुंचकर एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे कि कसमें खाते हुए जहरीले पदार्थ का सेवन कर खुदकुशी की कोशिश की।

    अचेतावस्था में पड़े प्रेमी युगल की सूचना पर पहुंचे पीड़ित युवक के भाई ने दोनों को आनन फानन में उठाकर चिकित्सीय उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। ड्यूटीरत डॉक्टर्स द्वारा भर्ती कर उपचारित किया जा रहा है।

    बता दें कि जिले के पनवाड़ी थानांतर्गत गुड़ी गांव आता है। गांव निवासी एक युवक का अपनी रिश्तेदारी की लड़की से प्रेम हो गया। धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ता चला गया और दोनों की प्रेम की डोर मजबूत हो गई। दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ तो मुहब्बत बेपनाह हो गई और एक साथ जीने मारने की कसमें खाई।

    उधर लड़का लड़की के परिजन इस रिश्ते को तैयार नहीं हुए तो दोनों ने भागने की योजना बनाई। बुधवार को लड़की अपने गांव से भागकर प्रेमी के गांव के समीप पहुंची और प्रेमी को जंगल में बुलाकर दोनों ने हंसते-हंसते जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की।

    जहरीला पदार्थ खाने से अचेत हुए प्रेमी युगल की सूचना पर पीड़ित युवक का भाई मौके पर पहुंचा और आनन आनन में चिकित्सीय उपचार के लिए जिला चिकित्सालय महोबा ले गए।

    यहां आपातकालीन चिकित्सा अनुभाग में ड्यूटीरत डॉक्टर ने भारती कर उपचारित किया है। डॉक्टर्स के अनुसार दोनों की हालत संतोषजनक है।

