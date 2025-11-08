Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में हाईवे पर पलटा नारियल से भरा ट्रक, पुलिस ने पास जाकर देखा तो निकला 53 लाख का गांजा

    By Anoop Sen Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    पुलिस ने एक बड़े गांजा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। हाईवे पर नारियल से लदे एक ट्रक के पलटने के बाद 53 लाख रुपये का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीमें तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, तालबेहट /ललितपुर । तालबेहट हाईवे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा तस्करी के एक चौंकाने वाले खेल का पर्दाफाश कर गया। नारियल से भरा एक ट्रक अनियन्त्रित होकर पलट गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 178 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 53 लाख रुपये आंकी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तस्करी के इस बड़े गोरखधन्धे को बेहद चालाकी से अंजाम दिया जा रहा था। तस्करों ने उड़ीसा से आगरा तक गांजे की एक बड़ी खेप छिपाकर ले जाने के लिए नारियल के ट्रक को ढाल बनाया था। गांजे को प्लास्टिक की बोरियों में भरकर, उसे हरे नारियलों की भारी खेप के बीच चतुराई से छिपाया गया था। हालांकि, नारकोटिक्स टीम को इस तस्करी की गुप्त सूचना पहले ही मिल चुकी थी।

    इसी सूचना के आधार पर तालबेहट पुलिस और एसओजी टीम हाईवे पर इस ट्रक का पीछा कर रही थीं। ट्रक पीछा किए जाने के दौरान तालबेहट में टेकरी के समीप हाईवे पर चालक का संतुलन बिगड़ गया। विपरीत दिशा से जाते समय ट्रक अचानक पलट गया। दुर्घटना होते ही चालक मौके का फायदा उठाकर तुरंत फरार हो गया। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी रक्षपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक मनोज मिश्रा पुलिस बल सहित तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। जब ट्रक की छानबीन की गई, तो नारियलों के ढेर के बीच गांजे से भरी प्लास्टिक की बोरियां मिलीं।

    पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा करवाया और नारियलों को सुरक्षित रखवाया। गांजे की बोरियां थाने लाई गईं, जहां वजन करने पर उनकी मात्रा 178 किलोग्राम निकली। पुलिस ने तालबेहट कोतवाली में अज्ञात तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

     

    यह भी पढ़ें- Barabanki News: पत्नी का सिर काटने वाले युवक को 18 माह में ही आजीवन कारावास की सजा

    यह भी पढ़ें- मेरठ में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म: इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, मिलने के बहाने होटल में बुलाया था

    बताया कि इस बड़े नेटवर्क का खुलासा करने और फरार तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, जो सघनता से तलाश में जुट गई हैं।

    -

    - मोहम्मद मुश्ताक, पुलिस अधीक्षक