यूपी में हाईवे पर पलटा नारियल से भरा ट्रक, पुलिस ने पास जाकर देखा तो निकला 53 लाख का गांजा

जागरण संवाददाता, तालबेहट /ललितपुर । तालबेहट हाईवे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा तस्करी के एक चौंकाने वाले खेल का पर्दाफाश कर गया। नारियल से भरा एक ट्रक अनियन्त्रित होकर पलट गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 178 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 53 लाख रुपये आंकी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तस्करी के इस बड़े गोरखधन्धे को बेहद चालाकी से अंजाम दिया जा रहा था। तस्करों ने उड़ीसा से आगरा तक गांजे की एक बड़ी खेप छिपाकर ले जाने के लिए नारियल के ट्रक को ढाल बनाया था। गांजे को प्लास्टिक की बोरियों में भरकर, उसे हरे नारियलों की भारी खेप के बीच चतुराई से छिपाया गया था। हालांकि, नारकोटिक्स टीम को इस तस्करी की गुप्त सूचना पहले ही मिल चुकी थी।

इसी सूचना के आधार पर तालबेहट पुलिस और एसओजी टीम हाईवे पर इस ट्रक का पीछा कर रही थीं। ट्रक पीछा किए जाने के दौरान तालबेहट में टेकरी के समीप हाईवे पर चालक का संतुलन बिगड़ गया। विपरीत दिशा से जाते समय ट्रक अचानक पलट गया। दुर्घटना होते ही चालक मौके का फायदा उठाकर तुरंत फरार हो गया। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी रक्षपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक मनोज मिश्रा पुलिस बल सहित तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। जब ट्रक की छानबीन की गई, तो नारियलों के ढेर के बीच गांजे से भरी प्लास्टिक की बोरियां मिलीं।