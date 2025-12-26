यूपी में काम में लापरवाही बरतने पर ठेकेदारों के निरस्त होंगे चरित्र और हैसियत प्रमाण पत्र, DM ने दिए सख्त निर्देश

जागरण ब्यूरो, चित्रकूट। जनपद में चल रहे 50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें डीएम ने खराब कार्य करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में डीएम ने विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं लोक निर्माण विभाग (भवन खंड), उत्तर प्रदेश सेतु निगम (बांदा), सीएनडीएस, यूपीपीसीएल, आवास विकास परिषद (बांदा) आदि द्वारा जनपद में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। जिसमें कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जो ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अपर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में सीएनडीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र प्रेषित किया जाए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले संबंधित व्यक्तियों का हैसियत एवं चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त कराने के निर्देश दिए।

डीएम ने राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में की जा रही इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता को अत्यंत खराब बताते हुए नाराजगी जताई तथा निर्देश दिए कि कार्य में समुचित डिजाइन एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने यूपीपीसीएल को निर्देशित किया कि जिन कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है, उनको शीघ्रता से हैंडओवर किया जाए।



उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत किए जा रहे प्रकाश व्यवस्था के कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने नेत्रों के लिए अनुकूल वॉर्म लाइट्स का प्रयोग करने के निर्देश दिए। चर मंदिर के सौंदर्यीकरण के संबंध में कहा कि संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कराकर कार्य का हस्तांतरण कराएं।

कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में नाला निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने तथा निर्माण के दौरान सड़क पर फैलने वाले मलबा को हटवाने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को शासन की मंशानुरूप, समयबद्ध एवं उच्च गुणवत्ता निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी देवी प्रसाद पाल सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के तुलसी कृषि विज्ञान केन्द्र गनीवां में पांच दिवसीय कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसके समापन अवसर पर शुक्रवार को सभी प्रतिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इस प्रशिक्षण में कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती, जीवामृत-घनजीवामृत निर्माण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कीट-रोग प्रबंधन और दशपर्णी अर्क, नीमाघ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों का प्रशिक्षण दिया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि से जुड़े विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित करना है, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान कर सकें। कहा कि सभी प्रतिशिक्षित कृषि सखियां अब अपने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगी और किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित करेंगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संगठनात्मक मजबूती और सोशल मीडिया के माध्यम से नई दिशा देने के उद्देश्य से सत्या पांडेय को प्रान्त सह सोशल मीडिया संयोजक बनाया है। यह नियुक्ति परिषद के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा की गई, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया प्रेमी छात्रों में उत्साह का माहौल है।