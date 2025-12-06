अभिनेता अमिताभ बच्चन झांसी के बाहर ओरछा गेट से मतदाता! SIR लिस्ट में नाम देख चौंक गए लोग

जागरण संवाददाता, झांसी। जब से इंटरनेट मीडिया पर झांसी महानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाहर ओरछा गेट-1 के मतदाताओं की वर्ष 2003 की सूची प्रचलित हुई, कछियाना के लोग हैरान हैं। सूची में सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम दर्शाया है।

