अभिनेता अमिताभ बच्चन झांसी के बाहर ओरछा गेट से मतदाता! SIR लिस्ट में नाम देख चौंक गए लोग
झाँसी में इंटरनेट मीडिया पर एक मतदाता सूची वायरल हो रही है, जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम ओरछा गेट-1 के मतदाता के रूप में दर्ज है। कछियाना के लोग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, झांसी। जब से इंटरनेट मीडिया पर झांसी महानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाहर ओरछा गेट-1 के मतदाताओं की वर्ष 2003 की सूची प्रचलित हुई, कछियाना के लोग हैरान हैं। सूची में सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम दर्शाया है।
इलाके के लोग चर्चा कर रहे हैं कि फिल्मों में तो अमिताभ को खूब देखा, मगर कभी कछियाना में तो उनको नहीं देखा। इंटरनेट मीडिया पर भी लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इसे मतदाता सूची के कार्यों में लापरवाही बता रहा तो कोई चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा। कुछ मजाकिया अंदाज में आश्वस्त कर रहे हैं कि एसआइआर में अब तो नाम कट ही जाएगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित मतदाता सूची को फर्जी ठहरा असली सूची साझा की है। 2003 की प्रचिलित सूची में क्रम संख्या 543 पर अमिताभ बच्चन पुत्र हरिवंश राय बच्चन दर्ज है। बाद में निर्वाचन कार्यालय ने भ्रम को दूर करने को जो मतदाता सूची जारी की है, तो सारी हकीकत सामने आई। असली सूची में 543 क्रम संख्या पर अमिताभ पुत्र हरिवंश का नाम है।
