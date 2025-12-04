गोरखपुर शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की ‘तलाश’ करेगा नगर निगम, CM योगी के निर्देश पर आदेश जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम शहरी क्षेत्र में अवैध ढंग से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की जांच करेगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से गहन सत्यापन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रह रहे कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के संबंध में एक अभियान शुरू किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद राज्य का प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का पालन करते हुए गोरखपुर के कमिश्नर ने नगर आयुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसके बाद नगर निगम ने अपने क्षेत्र में जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।