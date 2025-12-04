Language
    गोरखपुर शहर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की ‘तलाश’ करेगा नगर निगम, CM योगी के निर्देश पर आदेश जारी

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    गोरखपुर नगर निगम शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की जाँच करेगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने प्राथमिकता के आधार पर कार ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम शहरी क्षेत्र में अवैध ढंग से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की जांच करेगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से गहन सत्यापन किया जाएगा।
    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रह रहे कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के संबंध में एक अभियान शुरू किया है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद राज्य का प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का पालन करते हुए गोरखपुर के कमिश्नर ने नगर आयुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसके बाद नगर निगम ने अपने क्षेत्र में जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती सीएलसी (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से की जाती है। सभी को काम पर रखने से पहले उनका सत्यापन किया गया है। हालांकि अब शासन के निर्देश के क्रम में कार्यरत सभी कर्मचारियों की दोबारा जांच कराई जाएगी।

    ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी या निगम के कार्यों में शामिल व्यक्तियों का समुचित सत्यापन हो। साथ ही कहा कि निगम क्षेत्र में सफाई कार्य में जुटे अन्य लोगों की भी जांच की जाएगी। इस अभियान से राज्य में संबंधित व्यक्तियों की पहचान और आगे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।