वाराणसी-लखनऊ रेलमार्ग के दोहरीकरण को लेकर बड़ा अपडेट, मार्च से ट्रेनें भरेंगी रफ्तार

जागरण संवाददाता, मीरगंज (जौनपुर)। वाराणसी- लखनऊ रेलमार्ग पर स्थित जंघई जंक्शन से गौरा स्टेशन के बीच 339 करोड़ रुपये की लागत से करीब 29 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है।यह निर्माण कार्य मार्च के अंतिम सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे ट्रेनों की रफ्तार जहां बढ़ेगी तो वही यात्रियों के समय की बचत होगी।

वाराणसी-लखनऊ रेल मार्ग की दूरी करीब 303 किमी हैं। इस लंबे रेलखंड में अधिकांश हिस्सों पर पहले ही दोहरीकरण का काम पूर्ण हो चुका है। केवल जंघई जंक्शन से गौरा स्टेशन तक करीब 29 किमी रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य नहीं हुआ था।

जिसके चलते वाराणसी से प्रतापगढ़ लखनऊ की तरफ आने-जाने वाली ट्रेनों की रफ्तार में कमी हो रही थी। जिसे अब युद्ध स्तर पर कार्य को पूरा करने का काम चल रहा हैं जो मार्च के अंतिम सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस रेलखंड का दोहरीकरण पिछले कई वर्षों से चल रहा था। जिसे रेलवे ने कई खंडों में विभाजित करते हुए प्रत्येक 20-30 किलोमीटर हिस्से पर अलग-अलग चरणों में निर्माण कार्य को पूरा कर गौरीगंज से लखनऊ के बीच ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर ट्रेनों का संचालन हो रहा हैं।

अब मात्र जंघई से गौरा तक रेल दोहरीकरण का कार्य बाकी था। जिसके चलते एक ही ट्रैक पर जब दो दिशाओं की ट्रेनें चलती तो अक्सर स्पेशल ट्रेनों या सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रास्ता देने के लिए किसी भी स्टेशन या बीच रास्ते में रोकना पड़ता हैं।