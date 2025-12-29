Language
    यूपी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू, मतपेटियों की हो रही है जांच

    By Dileep Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    जौनपुर में आगामी पंचायत चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। खंड विकास कार्यालय में रखी मतपेटिकाओं की सफाई, गिनती और तकनीकी जांच की जा रही ...और पढ़ें

     पंचायत चुनाव के लिए मतपेटियों की हो रही है जांच।

    जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर)। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खण्ड विकास कार्यालय के स्टोर रूम में रखी गई मतपेटिकाओं को बाहर निकालकर उनकी सफाई, गिनती और तकनीकी जांच का कार्य किया जा रहा है।

    अधिकारियों की देखरेख में मतपेटिकाओं की एक-एक कर जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कितनी मतपेटिकाएं पूरी तरह से सही स्थिति में हैं और कितनी खराब हो चुकी हैं।

    जांच के दौरान जंग लगी या अत्यधिक क्षतिग्रस्त मतपेटिकाओं को चिन्हित किया जा रहा है। जो मतपेटिकाएं जंग लगने या अन्य कारणों से अनुपयोगी पाई जाएंगी उन्हें बदला जाएगा।

    वहीं जिन मतपेटिकाओं में केवल मेंटनेंस की आवश्यकता होगी, उनके स्प्रिंग, ढक्कन व अन्य तकनीकी हिस्सों को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो और समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, जिससे पंचायत चुनाव को व्यवस्था बाधित न हो।

    वहीं, राज्य में एसाआईआर के दौरान हुई आपत्तियों के लिए दावा कर सकते हैं। वहीं, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवओं के लिए मतदाता लिस्ट में नाम जुड़वाने का भी अच्छा मौका है।