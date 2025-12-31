Language
    जौनपुर में रील बनाने के दौरान दो बाइकों में टक्कर, पांच लोग गंभीर रूप से हुए घायल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:07 PM (IST)

    जौनपुर के सिधौनी गांव में रील बनाने के दौरान दो तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर हो गई। इस हादसे में पांच युवक घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है और उन ...और पढ़ें

    इस घटना में कुल पांच युवक घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। इंटरनेट मीडिया पर रील बनाने का शौक एक गंभीर हादसे का कारण बन गया। बुधवार को दोपहर सिधौनी गांव के निकट हुई इस दुर्घटना में दो तेज रफ्तार बाइकों की टक्कर हो गई। इस घटना में कुल पांच युवक घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    मडार गांव के निवासी हर्ष उपाध्याय और लबेरूआ के निवासी विश्वास सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर तराव से सिधौनी गांव की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवक बाइक चलाते समय रील बना रहे थे। इसी दौरान, सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों बाइकों पर सवार सभी युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति का आकलन किया। गंभीर रूप से घायल युवकों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल उठाया है कि क्या इंटरनेट मीडिया पर रील बनाने का शौक युवाओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। कई बार देखा गया है कि युवा रील बनाने के चक्कर में लापरवाही बरतते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से बचने के लिए युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। सड़क पर चलने के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। रील बनाने का शौक मनोरंजन का एक साधन हो सकता है, लेकिन इसे करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

    इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की चाहत में हम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे हादसे न केवल व्यक्तिगत नुकसान का कारण बनते हैं, बल्कि परिवारों पर भी गहरा असर डालते हैं।

    इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेते हुए, हमें चाहिए कि हम सड़क पर चलते समय सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। यह न केवल हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के लिए भी एक संदेश भी है।