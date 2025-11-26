बीएलओ ड्यूटी में लगे शिक्षक की मौत से परिवार में मातम, गोंडा में थी तैनाती

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। मल्हनी गांव के 34 वर्षीय विपिन यादव की मौत ने उनके परिवार की खुशियां छीन लीं। गोंडा जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में तैनात विपिन की मंगलवार को लखनऊ में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि यह बीमारी से अधिक शिक्षा विभाग और अफसरों के मानसिक दबाव का नतीजा है।

स्वजन के अनुसार, उस पर हाल के दिनों में विद्यालयीय कार्य के जिम्मेदारियों के साथ-साथ बीएलओ की ड्यूटी का दबाव था। पिता सुरेश कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार को सुबह विपिन का फोन आया था और उसकी आवाज बेहद तनावपूर्ण थी। उसने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने किसी मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गया।