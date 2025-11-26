Language
    बीएलओ ड्यूटी में लगे शिक्षक की मौत से परिवार में मातम, गोंडा में थी तैनाती

    By Yogesh Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:14 AM (IST)

    जौनपुर के मल्हनी गांव के विपिन यादव, जो गोंडा में शिक्षक थे, की लखनऊ में मौत हो गई। परिजनों ने शिक्षा विभाग पर मानसिक दबाव का आरोप लगाया है। विपिन पर विद्यालय के कार्यों के साथ बीएलओ ड्यूटी का भी दबाव था। पिता ने विभागीय अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। विपिन की मौत से परिवार में मातम छा गया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। मल्हनी गांव के 34 वर्षीय विपिन यादव की मौत ने उनके परिवार की खुशियां छीन लीं। गोंडा जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में तैनात विपिन की मंगलवार को लखनऊ में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि यह बीमारी से अधिक शिक्षा विभाग और अफसरों के मानसिक दबाव का नतीजा है।

    स्वजन के अनुसार, उस पर हाल के दिनों में विद्यालयीय कार्य के जिम्मेदारियों के साथ-साथ बीएलओ की ड्यूटी का दबाव था। पिता सुरेश कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार को सुबह विपिन का फोन आया था और उसकी आवाज बेहद तनावपूर्ण थी। उसने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने किसी मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गया।

    इसके तुरंत बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। गंभीर स्थिति की खबर मिलते ही स्वजन उसे लखनऊ ले गए, लेकिन दोपहर करीब एक बजे डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर घर पहुंचते ही मातम पसर गया।

    पत्नी सीमा पर जहां दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं चार वर्षीय बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। माता आशा देवी, भाई सचिन व बहन सोनाली रोते-बिलखते बेसुध हो जा रहे थे। पिता ने विभागीय अधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रशासन को तहरीर दी है और निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की है।