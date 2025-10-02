जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो आरोपी को लगी गोली और तीन फरार

जौनपुर के गौराबादशाहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान हुई गोलीबारी में दो बदमाश घायल हो गए जबकि तीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और नकदी भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता गौराबादशाहपुर (जौनपुर)। गौराबादशाहपुर और केराकत एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर गौराबादशाहपुर बाईपास पर चौकी धरसंड गांव के पास पुलिस की घेरे बंदी को तोड़कर भागने का प्रयास कर रहे बदमाशों से हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों को पैर में गोली लग गई जबकि तीन अन्य को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया।

सीओ केराकत अजीत कुमार रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गौराबादशाहपुर पुलिस तथा केराकत एसओजी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश गौराबादशाहपुर बाईपास पर चौकीधरसंड गांव के पास एक चार पहिया वाहन में मौजूद है तथा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है।

जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थल पर बदमाशों की घेराबंदी कर ली। आत्मसमर्पण के लिए बोलने पर बदमाशों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में दो बदमाशों को पैर में गोली लग गई जबकि तीन अन्य को घेर कर पकड़ लिया गया।