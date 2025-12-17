Language
    सांसद प्रिया सरोज ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात, जलालगंज स्टेशन पर की शटल एक्सप्रेस के ठहराव की मांग

    By Dileep Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    सांसद प्रिया सरोज ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की और जलालगंज स्टेशन पर शटल एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। केंद्रीय रेल मंत्री ने सांसद की मांग पर ...और पढ़ें

    केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मांगपत्र देतीं मछलीशहर सांसद प्रिया सरोज।

    जागरण संवाददाता, केराकत (जौनपुर)। सांसद प्रिया सरोज ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर शटल एक्सप्रेस का ठहराव जलालगंज रेलवे स्टेशन पर कराए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इसके ठहराव से बड़ी संख्या में यात्रियों को सुविधा मिलेगी और आवागमन सुगम होगा।

    केंद्रीय रेल मंत्री ने सांसद की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि शीघ्र ही शटल एक्सप्रेस का ठहराव जलालगंज रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाएगा।

    सांसद ने केराकत के कुसरना अंडरपास निर्माण के विषय में आग्रह किया। साथ ही बरसठी रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं जैसे सफाई, पेयजल, प्रतीक्षालय आदि के त्वरित समाधान की मांग रखी।

    इसके अतिरिक्त मडियाहू–जफराबाद मार्ग पर प्रस्तावित अंडरपास एवं ओवरब्रिज के कार्यों को भी शीघ्र प्रारंभ कराने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर केंद्रीय रेल मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई और जल्द कार्य प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया।

