जौनपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत 8.60 लाख लाभार्थी अभी भी आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं। जागरूकता की कमी और नियमों की जटिलता के कारण पात्र लोग योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया है ताकि सभी लाभार्थियों का कार्ड बन सके और उन्हें मुफ्त इलाज मिल सके।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत है। इसके तहत गरीब परिवार पांच लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार करा सकते हैं। योजना शुरू हुए सात साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन अभी तक गति नहीं पकड़ रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद जहां अभी 8,60,595 लाभार्थियों का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड (आयुष्मान कार्ड) नहीं बन पाया है वहीं जागरूकता की कमी के कारण तमाम पात्र अच्छे अस्पतालों में उपचार भी नहीं करा पा रहे हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। आरंभ में वर्ष 2011 की सेक (बीपीएल) सूची के लाभार्थियों व मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के 16043 और एक लाख, 24 हजार अंत्योदय परिवारों को जोड़ा गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छूटे परिवारों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को अभियान में शामिल कर लिया गया। इन्हें देश में सूचीबद्ध अस्पतालों में लगभग 1600 बीमारियों में मुफ्त उपचार का लाभ मिलेगा।

स रकार की मुफ्त उपचार योजना का अधिक से अधिक गरीबों के दर्द का मरहम बने इस मंशा से पहल करते हुए पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड में छह या उससे अधिक सदस्य हैं उनको शामिल किया गया। उसके बाद सरकार ने 70 प्लस सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना से जोड़ दिया है। योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 21 लाख, 14 हजार, 398 में हो गई है। योजना के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी के कारण अभी तक सिर्फ 12 लाख, 53 हजार, 803 लाभार्थियों का ही कार्ड बन पाया है। नियमों की जटिलता व अस्पतालों की हीला-हवाली से पात्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनपद में सात साल में 1.20 लाख लाभार्थियों को 2.10 करोड़ रुपये के उपचार का लाभ मिला है।