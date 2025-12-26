जौनपुर में नौकरी के नाम पर ठगी, एमएस अर्थ एसोसिएट पर नए आरोप, मीरजापुर के भाइयों से 50 हजार ऐंठे

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कंपनी में नौकरी का झांसा देकर विभिन्न जिलों के बेरोजगारों से रुपये ऐंठने की आरोपित एमएस अर्थ एसोसिएट के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। मीरजापुर जिले के दो सगे भाइयों से 50 हजार रुपये ठग लेने का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। विभिन्न जिलों के अब तक लगभग दो दर्जन पीड़ित युवकों की तहरीर पर तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

आरएचआइ कंपनी की फ्रेंचाइजी एमएस अर्थ एसोसिएट का कार्यालय लाइन बाजार थाना क्षेत्र के लखनपुर में स्थित है। गुरुवार को मीरजापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के अनुरुद्धपुर निवासी युवक रमेश कुमार ने फ्रेंचाइजी मालिक राहुल राजभर व उसके सहयोगियों पंकज, संतोष, सतनाम, संदीप, संदीप व अरविंद के विरुद्ध नामजद तहरीर दी।