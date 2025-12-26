जौनपुर में नौकरी के नाम पर ठगी, एमएस अर्थ एसोसिएट पर नए आरोप, मीरजापुर के भाइयों से 50 हजार ऐंठे
जौनपुर में एमएस अर्थ एसोसिएट कंपनी द्वारा नौकरी के बहाने ठगी के नए मामले सामने आए हैं। मीरजापुर के दो भाइयों से 50 हजार रुपये ठगने का एक और मुकदमा दर् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। कंपनी में नौकरी का झांसा देकर विभिन्न जिलों के बेरोजगारों से रुपये ऐंठने की आरोपित एमएस अर्थ एसोसिएट के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। मीरजापुर जिले के दो सगे भाइयों से 50 हजार रुपये ठग लेने का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। विभिन्न जिलों के अब तक लगभग दो दर्जन पीड़ित युवकों की तहरीर पर तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
आरएचआइ कंपनी की फ्रेंचाइजी एमएस अर्थ एसोसिएट का कार्यालय लाइन बाजार थाना क्षेत्र के लखनपुर में स्थित है। गुरुवार को मीरजापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के अनुरुद्धपुर निवासी युवक रमेश कुमार ने फ्रेंचाइजी मालिक राहुल राजभर व उसके सहयोगियों पंकज, संतोष, सतनाम, संदीप, संदीप व अरविंद के विरुद्ध नामजद तहरीर दी।
आरोप लगाया आरएचआइ कंपनी में 18 से 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पर दवा पैकिंग व लिस्ट बनाने की नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर उससे व उसके भाई योगेश कुमार गौतम से 25-25 हजार रुपये ले लिए। फिर नेटवर्किंग का कार्य बताकर चार लोगों को जोड़ने पर 25-25 हजार रुपये व 10 लोगों को जोड़ने पर बाइक गिफ्ट का आफर दिया। रुपये लौटाने के लिए कहने पर भगा दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सातों आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
