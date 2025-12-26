Language
    जौनपुर में मिनी बैंक संचालक की धारदार हथियार से हत्या, नकदी लूट ले गए बदमाश

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के पनौली गांव में शुक्रवार की सुबह लगभग पौने साढ़े 10 बजे, यूबीआई के मिनी बैंक शाखा के संचालक 58 वर्षीय सेवाराम पासवान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या के बाद बैंक में रखी नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

    पनौली गांव के निवासी सेवाराम पासवान गांव के मार्ग पर एक कमरे में मिनी बैंक की शाखा का संचालन करते थे। शुक्रवार की सुबह, उन्होंने रोज की तरह अपने कमरे का शटर खोला और अंदर प्रवेश किया। इसी दौरान, एक बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। इनमें से दो युवक उनके साथ अंदर गए और शटर बंद कर लिया। दोनों बदमाशों ने सेवाराम के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद, उन्होंने दराज में रखी नकदी लेकर बाहर निकलकर फिर से शटर बंद कर दिया। बाहर बाइक पर खड़े एक अन्य बदमाश के साथ तीनों फरार हो गए।

    घटना के बाद, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने लूट की राशि और हत्या के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इस घटना ने गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थीं।

    पुलिस ने बताया कि हत्यारों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही, आसपास के गांवों में भी पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है ताकि बदमाशों को पकड़ा जा सके। इस घटना के बाद सेवाराम पासवान के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके परिजनों का कहना है कि सेवाराम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से दुश्मनी नहीं की।

    इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन को इस मामले में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस प्रकार की घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ाती हैं और लोगों के मन में भय का माहौल बनाती हैं। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।