ईयरफोन लगाए ट्रैक पार कर रहा था बाइक सवार युवक, ट्रेन की चपेट में आने से मौत

जागरण संवाददाता, चंदवक (जौनपुर)। ईयर फोन लगाकर पटरी पार कर रहे बाइक सवार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा औड़िहार-जौनपुर रेल प्रखंड पर चंदवक थाना क्षेत्र के पूरनपुर गांव के पास सोमवार की रात हुआ। हादसे में बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

क्षेत्र के थून्हीं गांव निवासी लखराज राम का 26 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार करीब 8.30 बजे चंदवक बाजार से घर जा रहा था। वह ईयर फोन लगाए हुए थे। पटरी करते समय वह गाजीपुर की तरफ से आ रही सुहेलदेव एक्सप्रेस की आवाज नहीं सुन सका।

इंजन की जोरदार टक्कर से वह बाइक सहित कई फीट हवा में उछलने के बाद पटरी किनारे गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब दो माह पूर्व हुए विवाह में रोहित कुमार को उपहार स्वरूप मिली बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। किसी ने देखा तो शोर मचाया।