Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

     रेलवे में नौकरी लगवाने का दिया झांसा, 5.25 लाख की ठगी के बाद मामला दर्ज

    By Ramesh Soni Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    जौनपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के बहाने अमित उपाध्याय से 5.25 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने 2017-18 में नौकरी का झांसा देकर पैसे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रेलवे में नौकरी लगवाने का दिया झांसा।

    जागरण संवाददाता, सुरेरी (जौनपुर)। रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर क्षेत्र के जामडीह गांव निवासी अमित उपाध्याय से करीब आठ वर्ष पूर्व 5.25 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। यह मामला तब प्रकाश में आया जब रविवार की रात थाना पुलिस ने पीड़ित अमित उपाध्याय की तहरीर पर राईपुर फिफियौना गांव के रहने वाले आरोपित प्रवीण दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

    अमित उपाध्याय की तहरीर के अनुसार वर्ष 2017 में प्रवीण दुबे का उससे संपर्क हुआ। आरोप लगाया कि प्रवीण दुबे ने अपने प्रभाव व उच्चाधिकारियों तक पहुंच का झांसा देकर रेलवे में शीघ्र नौकरी लगवा देने का आश्वासन दिया। कहा कि इसके लिए रुपये खर्च करने होंगे।

    उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने जुलाई 2017 से वर्ष 2018 के बीच नकद व बैंक खाते में ट्रांसफर कर कुल 5.25 लाख रुपये प्रवीण दुबे को दे दिए। नौकरी लगवाने के लिए कहने पर टाल-मटोल करते धीरे-धीरे लगभग आठ वर्ष बीत गए। न नौकरी दिलाई और न ही रुपये लौटाए।

    अब प्रवीण दुबे रुपये लौटाने से ही इन्कार कर रहा है। थाना प्रभारी राजेश कुमार मिश्र ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन व अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।