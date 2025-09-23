Language
    जौनपुर में जुगाड़ लिफ्ट टूटकर गिरी, सामान के नीचे दबने से युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:21 PM (IST)

    जौनपुर के मछलीशहर में एक गोदाम की लिफ्ट टूटने से महेंद्र सरोज नामक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लिफ्ट को जुगाड़ से बनाया गया था। मृतक के चाचा ने व्यवसायी और उसके कर्मचारियों पर हत्या और लूट का आरोप लगाया है। महेंद्र फैशन उर्फ राजू की दुकान पर सामान खरीदने गया था जहाँ लिफ्ट दुर्घटना में उसकी जान चली गई।

    जौनपुर में जुगाड़ लिफ्ट टूटकर गिरी, दबने से युवक की मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। मछलीशहर के सैय्यदबाड़ा मोहल्ले में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के गोदाम की लिफ्ट टूटकर गिर गई। लिफ्ट में बैठे युवक महेंद्र सरोज उर्फ राज की दबने से मौत हो गई। लिफ्ट व्यवसायी ने जुगाड़ से बनाई थी। महेंद्र के चाचा ने व्यवसायी व उसके कर्मियों पर साजिश के तहत हत्या कर 2.20 लाख लूट लेने का आरोप लगाया।

    उमाशंकर सरोज का 19 वर्षीय पुत्र महेंद्र सरोज उर्फ राज दोपहर में फैशन उर्फ राजू की दुकान स्टार इलेक्ट्रानिक्स पर सामान खरीदने आया था। राजू उसे अपने साथ लेकर गोदाम पर गया। राजू ने दूसरी मंजिल से सामान उतारने व चढ़ाने के लिए लोहे की पाइप के सहारे चलने वाला जुगाड़ लिफ्ट बना रखी थी। सामान लेकर महेंद्र लिफ्ट से नीचे उतर रहा था। अचानक लिफ्ट टूटकर नीचे आ गिरी। सामान के नीचे दबने से महेंद्र मरणासन्न हो गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

    महेंद्र के चाचा रमा शंकर सरोज ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका भतीजा 2.20 लाख रुपये लेकर घर से खरीदारी करने फैशन उर्फ राजू की दुकान पर गया था।

