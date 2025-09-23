जौनपुर में जुगाड़ लिफ्ट टूटकर गिरी, सामान के नीचे दबने से युवक की मौत

जौनपुर के मछलीशहर में एक गोदाम की लिफ्ट टूटने से महेंद्र सरोज नामक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लिफ्ट को जुगाड़ से बनाया गया था। मृतक के चाचा ने व्यवसायी और उसके कर्मचारियों पर हत्या और लूट का आरोप लगाया है। महेंद्र फैशन उर्फ राजू की दुकान पर सामान खरीदने गया था जहाँ लिफ्ट दुर्घटना में उसकी जान चली गई।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। मछलीशहर के सैय्यदबाड़ा मोहल्ले में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के गोदाम की लिफ्ट टूटकर गिर गई। लिफ्ट में बैठे युवक महेंद्र सरोज उर्फ राज की दबने से मौत हो गई। लिफ्ट व्यवसायी ने जुगाड़ से बनाई थी। महेंद्र के चाचा ने व्यवसायी व उसके कर्मियों पर साजिश के तहत हत्या कर 2.20 लाख लूट लेने का आरोप लगाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें