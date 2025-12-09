Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'यहां महिला की हत्या हो गई है'...फोन पर मिली सूचना से फूले पुलिस के हाथ-पांव, मौके पर पहुंचे तो कॉलर ने फोन कर लिया बंद

    By Ramesh Soni Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    जौनपुर में एक महिला की हत्या की सूचना पुलिस को फोन पर मिली, जिससे पुलिस तुरंत हरकत में आई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन कॉलर ने अपना ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहगंज (जौनपुर)। डायल यूपी-112 पर सोमवार को धारदार हथियार से गला काटकर महिला का शव फेंके जाने की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई।

    सीओ शाहगंज अजीत सिंह चौहान व कोतवाली प्रभारी केके सिंह मय फोर्स अज्ञात युवक के बताए स्थान ताखा पश्चिम स्थित शिवपुर गांव पहुंच गए। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ करने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन ऐसे किसी वारदात की पुष्टि नहीं हो सकी। तब पुलिस ने राहत की सांस ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छानबीन में जुटी पुलिस ने सूचना देने वाले युवक से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसके मोबाइल फोन का स्विच ऑफ मिला। कॉलर का इस तरह से फोन स्विच ऑफ कर लेना भी पुलिस के लिए चिंता का सबब बन गया है।

    पुलिस इस आशंका पर भी तहकीकात कर रही है कि कहीं सूचना देने वाला खुद को किसी अनहोनी का शिकार नहीं हो गया या उसने अफवाह तो नहीं फैलाई।

    सीओ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि डायल-112 पर महिला की गला काटकर हत्या के बाद शव फेंके जाने की गंभीर सूचना मिली थी। जांच में अब तक घटना की पुष्टि नहीं हुई है। कालर का मोबाइल बंद है। उसकी पहचान और लोकेशन निकालकर हर एंगल से जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- UP Board Exam 2026: संभल में यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, 69 केंद्रों पर 51,432 परीक्षार्थी