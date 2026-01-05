Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Board Exams 2026: जौनपुर में 6 जनवरी से शुरू होगी प्री-बोर्ड परीक्षा, नोट कर लें टाइम टेबल

    By Akhilesh Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:16 AM (IST)

    माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जौनपुर में प्री-बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी है। यह परीक्षा 6 जनवरी से 15 जनवरी तक दोपहर 12 बजे से 3.15 बजे तक एक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्री-बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी है। परीक्षा दोपहर 12 से 3.15 बजे तक एक पाली में चलेगी। परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रधानाचार्यों को पिछले साल के बचे प्रश्नपत्र अथवा रिजर्व में रखे गए प्रश्नपत्रों से परीक्षा कराने का निर्देश दिया है।

    बोर्ड द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार छह जनवरी से प्री-बोर्ड की परीक्षा शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेंगी। इससे लिए बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किया गया है। वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी केंद्रों से बचे हुए मूल और रिजर्व प्रश्नपत्र मंगाकर स्ट्रांग रूम में जमा करा दिए गए थे।

    यूपी बोर्ड के निर्देश के बाद इन सुरक्षित पैकेटों को अब दोबारा खोला जाएगा और आवश्यकतानुसार विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस नई प्रक्रिया परीक्षा की पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

    यूपी बोर्ड के छात्रों का आंकड़ा
     

    • जनपद में विद्यालयों की संख्या-641
    • यूपी बोर्ड में कुल पंजीकृत छात्र-1,62789
    • हाईस्कूल में पंजीकृत छात्र-85570
    • इंटरमीडिएट में पंजीकृत छात्र-77219
    • गत वर्ष हाईस्कूल में पंजीकृत छात्र-86340
    • गत वर्ष इंटरमीडिएट में पंजीकृत छात्र-82921


    बोर्ड द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार परीक्षा कराने के लिए सभी विद्यालयों को पत्र भेजा गया है। परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से 3.15 बजे तक होगी। प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में बचे प्रश्नपत्रों से शुचितापूर्ण परीक्षा कराई जाए।

                                                                            डॉ. राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक।