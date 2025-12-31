लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मीरजापुर, प्रयागराज का सफर होगा आसान, 38 गांवों से गुजरेगा यूपी का नया फोर लेन रिंग रोड

इन गांवों के कृषकों को दिया गया मुआवजा

रिंग रोड एक नजर में

- कुल लंबाई: 28.28 किलोमीटर

- सई नदी पर दो सौ 10 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा।

- तीन आरओबी बनेंगे।

- दो फ्लाइओवर का निर्माण होगा।

- भारी व हल्के वाहनों के लिए बनेंगे 29 अंडरपास।

नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही जनवरी में रिंग रोड निर्माण का भी आरंभ करा दिया जाएगा। यह जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में एक है, जिसका जनपदवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रिंग रोड बनने से लखनऊ-वाराणसी से लेकर अयोध्या, मीरजापुर व प्रयागराज तक सफर आसान हो जाएगा व वाहनों के बाहर से निकलने से जाम से भी मुक्ति मिलेगी। - डा. दिनेश चंद्र, जिलाधिकारी।

इस प्रोजेक्ट पर 385 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाना है। कार्य की शुरुआत के लिए नौ गांवों के 90 किसानों को 20 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित कर दिया गया है। यह रिंग रोड कुल 38 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसके लिए 3566 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद जिले में आधारभूत बदलाव दिखेगा। - अजय अंबष्ट सीआरओ।