    लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मीरजापुर, प्रयागराज का सफर होगा आसान, 38 गांवों से गुजरेगा यूपी का नया फोर लेन रिंग रोड

    By Sarvesh Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:11 PM (IST)

    जौनपुर में 28.28 किमी लंबे रिंग रोड का निर्माण जनवरी में शुरू होगा। 1894 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस NH-135-A प्रोजेक्ट के लिए 9 गांवों के 90 ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    सर्वेश कुमार मिश्र, जौनपुर। नया वर्ष नई उम्मीद लेकर आया है। सिरकोनी स्थित हौज टोल प्लाजा से बंदीपुर से होकर गुजरने वाले रिंग रोड की शुरुआत के लिए नौ गांवों के 90 किसानों को 20 करोड़ रुपये मुआवजा दे दिया गया है। एनएच-135-ए के निर्माण पर 1894 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रिंग रोड का दायरा 28.28 किलोमीटर होगा।

    इसके बनने से लखनऊ-वाराणसी, अयोध्या, मीरजापुर (विंध्याचल धाम) व प्रयागराज का सफर तो आसान होगा ही, जाम से भी निजात मिलेगी। इसमें तीन हजार 55 किसानों को 385 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। सभी 38 गांवों के लिए अवार्ड भी घोषित कर दिया गया है।

    नितिन गडकरी ने की थी घोषणा

    केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीआरपी इंटर कालेज के मैदान से 10 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जो शीघ्र ही मूर्त रूप ले लेगा। इससे जनपद के दूर दराज के क्षेत्र जहां विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे वहीं रोजगार के अवसर भी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने के आसार जताए जा रहे हैं।

    इन गांवों के कृषकों को दिया गया मुआवजा

    • गांव - कृषक
    • तरसंड - 14
    • कबूलपुर - 1
    • कबीरुद्दीनपुर - 26
    • जंगीपुर खुर्द - 15
    • तियरी - 10
    • धर्मसारी - 3
    • बालेमऊ - 4
    • कायरमऊ - 2
    • चांदीगहना - 15

    रिंग रोड एक नजर में

    - कुल लंबाई: 28.28 किलोमीटर
    - सई नदी पर दो सौ 10 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा।
    - तीन आरओबी बनेंगे।
    - दो फ्लाइओवर का निर्माण होगा।
    - भारी व हल्के वाहनों के लिए बनेंगे 29 अंडरपास।

    नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही जनवरी में रिंग रोड निर्माण का भी आरंभ करा दिया जाएगा। यह जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में एक है, जिसका जनपदवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रिंग रोड बनने से लखनऊ-वाराणसी से लेकर अयोध्या, मीरजापुर व प्रयागराज तक सफर आसान हो जाएगा व वाहनों के बाहर से निकलने से जाम से भी मुक्ति मिलेगी। - डा. दिनेश चंद्र, जिलाधिकारी।

    इस प्रोजेक्ट पर 385 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाना है। कार्य की शुरुआत के लिए नौ गांवों के 90 किसानों को 20 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित कर दिया गया है। यह रिंग रोड कुल 38 गांवों से होकर गुजरेगा, जिसके लिए 3566 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद जिले में आधारभूत बदलाव दिखेगा। - अजय अंबष्ट सीआरओ।