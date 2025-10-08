Language
    आधी रात में दोस्‍त के घर पहुंचा युवक, गुस्‍से में 'भाभी' ने काट द‍िया प्राइवेट पार्ट और फ‍िर...

    By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:57 PM (IST)

    जौनपुर के सरपतहां में एक महिला ने पड़ोसी युवक पर चाकू से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि युवक का महिला के साथ अवैध संबंध था जिसके चलते यह घटना घटी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    महिला ने चाकू से हमला कर काटा युवक का प्राइवेट पार्ट।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरपतहां के कम्मरपुर गांव के डकहा मजरे में मंगलवार देर रात महिला ने घर आए पड़ोस के युवक के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमलाकर जख्मी कर दिया। चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे युवक के स्वजन उसे हेरिटेज अस्पताल वाराणसी लेकर चले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    अशफ़ाक का उसके दोस्त बासित के घर आना जाना था, जो रोजी-रोटी कमाने के ल‍िए गुजरात रहता है। दो दिनों पहले ही अशफ़ाक सऊदी अरब से घर लौटा था और रविवार रात बासित के घर उसकी पत्नी बुशरा से मिलने पहुंच गया। वहां बासित के स्वजनों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और पिटाई करते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया।

    मंगलवार रात एक बार फ‍िर अशफ़ाक बासित के घर पहुंच गया, जहां उसके साथ यह घटना घटी। उधर, गांव में चर्चा है कि दोनों के बीच काफी दिनों से अवैध संबंध था। जो बात आरोपित के स्वजनों को नागवार गुजर रही थी।

