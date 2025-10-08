जौनपुर के सरपतहां में एक महिला ने पड़ोसी युवक पर चाकू से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि युवक का महिला के साथ अवैध संबंध था जिसके चलते यह घटना घटी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरपतहां के कम्मरपुर गांव के डकहा मजरे में मंगलवार देर रात महिला ने घर आए पड़ोस के युवक के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमलाकर जख्मी कर दिया। चीख-पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे युवक के स्वजन उसे हेरिटेज अस्पताल वाराणसी लेकर चले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

अशफ़ाक का उसके दोस्त बासित के घर आना जाना था, जो रोजी-रोटी कमाने के ल‍िए गुजरात रहता है। दो दिनों पहले ही अशफ़ाक सऊदी अरब से घर लौटा था और रविवार रात बासित के घर उसकी पत्नी बुशरा से मिलने पहुंच गया। वहां बासित के स्वजनों को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और पिटाई करते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया।