जागरण संवाददाता, गौराबादशाहपुर (जौनपुर)। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमूछ गांव में एक अजीबोगरीब घटना उस वक्त देखने को मिली जब एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 40 वर्षीय विधवा महिला से शादी रचाई और सुहागरात के अगले दिन सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्‍टर के पास ले जाने पर बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया।

कुछमूछ गांव निवासी संगरू (75) की पत्नी अनारी (65) की एक साल पूर्व मौत हो गई थी। पति-पत्नी के पास कोई औलाद नहीं थी। कुछ रिश्तेदारों की सलाह पर जनपद जौनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बैजा रामपुर निवासी मनभावती 40 से संगरू ने विवाह करने का फैसला किया। मनभावती के पति की 7 साल पूर्व मौत हो चुकी थी और उसके पहले पति से काजल अंजलि पुत्री और शिवा पुत्र है।

सोमवार को नवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए शादी के लिए चुना गया और मंदिर में रिश्तेदारों की उपस्थिति में संगरू ने मनभावती से विवाह कर अपने जीवन संगिनी बनाया और उसके पुत्री और पुत्र सहित अपने घर कुछमुछ ले आए। रात को पति-पत्नी ने एक ही कमरे में आराम किया। मंगलवार की सुबह अचानक संगरू की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर आस पड़ोसी के लोग जौनपुर उजाला हॉस्पिटल में ले गए। यहां डॉक्‍टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया।