    स्‍मार्ट मीटर लगते ही आ गया इतना ब‍िल उपभोक्‍ता के छूट गए पसीने, अधि‍कार‍ियों ने कही ये बात

    By Sunil Chaturvedi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    यूपी के जौनपुर के बदलापुर में एक उपभोक्ता को बिजली विभाग की कथित लापरवाही या स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी के कारण 5 लाख 86 हजार 722 रुपये का बिल भेजा गया जिससे क्षेत्र में खलबली मच गई। दुकानदारों का कहना है कि सामान्य बिल से यह राशि बहुत अधिक है।

    स्‍मार्ट मीटर लगते ही आ गया इतना ब‍िल उपभोक्‍ता के छूट गए पसीने।

    जागरण संवाददाता, बदलापुर (जौनपुर)। इसे बिजली विभाग की लापरवाही कहें या स्मार्ट मीटर का खेल कि एक उपभोक्ता का दो माह का बिल 5 लाख, 86 हजार, 722 रुपये आ गया। इसे देख लोगों में खलबली मच गई है।

    कस्बे के जौनपुर रोड पर हरिशंकर पांडेय के मकान में क्षेत्र के गोनौली निवासी महेंद्र प्रताप मौर्य अमित इलेक्ट्रानिक और बक्शा थाना क्षेत्र के अलहदिया निवासी शैलेंद्र मौर्य नवीन बीज भंडार के नाम से दुकान किराए पर लेकर चलाते हैं। बिजली का बिल दोनों ही जमा करते हैं।

    इसी बीच 28 जून को विभाग ने स्मार्ट मीटर लगा दिया। 29 सितंबर को जब बिल आया तो दोनों दुकानदार अवाक रह गये। उनका दो माह का बिल पांच लाख, 86 हजार, सात सौ, 22 रुपये था। आरोप है कि 1500 से 2000 का आने वाला बिल इतना अधिक कैसे आ गया। अब इसे सही कराने में पसीने आ जाएंगे।

    वहीं कई अन्य उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से सभी परेशान हैं। बिल अधिक आना, बिना सूचना के काट देना और कनेक्शन जुड़वाने के नाम पर जिला मुख्यालय तक का चक्कर लगाना आदि समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। इससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है।

    इस संबंध में सहायक अभियंता एसके सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाते समय कर्मचारी ने पुराने मीटर की रीडिंग 9500 के स्थान पर 95000 लिख दिया था। इसके चलते अधिक बिल आ गया। इसे ठीक करने के लिए एसडीओ मीटर को पत्र लिखा गया है। शीघ्र ही बिल सही हो जाएगा।

