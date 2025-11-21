Jaunpur News: सोता रह गया परिवार, घर से 9 लाख रुपए की नकदी और लाखों के गहने ले गए चोर

जागरण संवाददाता, जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र के पारापाटी गांव में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। परिवार के सदस्यों के जाग जाने पर चोर छत के रास्ते से फरार हो गए, लेकिन उससे पहले घर से नौ लाख रुपये नगद व भारी मात्रा में गहने चोरी कर ले गए।

पीड़ित मुन्ना यादव ने बताया कि वह बरामदे में सो रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे उनकी बहू ने खटपट की आवाज सुनकर फोन कर जगाया और बताया कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। जब तक वह छोटे भाई राजकुमार यादव को उठाकर अंदर पहुंचे, तब तक चोर पीछे से भाग चुके थे।

घर में पहुंचने पर उन्होंने पाया कि दो अलग-अलग कमरों का ताला तोड़कर आलमारी व बेडबक्सा खंगाला गया है। पत्नी व बहू के गहने जिसमें हार, कंगन 4, कान का झाला, नथियाँ, मांग टीका, चेन, अंगूठी 5, पैंजनी, कमरकरधनी आदि और एक टीन का छोटा बक्सा जिसमें नौ लाख रुपये नकद रखे थे, गायब थे।