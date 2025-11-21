Jaunpur News: सोता रह गया परिवार, घर से 9 लाख रुपए की नकदी और लाखों के गहने ले गए चोर
जौनपुर में एक घर में चोरी की घटना हुई, जिसमें चोर 9 लाख रुपये की नकदी और लाखों के गहने चुरा ले गए। घटना के समय परिवार सो रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र के पारापाटी गांव में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। परिवार के सदस्यों के जाग जाने पर चोर छत के रास्ते से फरार हो गए, लेकिन उससे पहले घर से नौ लाख रुपये नगद व भारी मात्रा में गहने चोरी कर ले गए।
पीड़ित मुन्ना यादव ने बताया कि वह बरामदे में सो रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे उनकी बहू ने खटपट की आवाज सुनकर फोन कर जगाया और बताया कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। जब तक वह छोटे भाई राजकुमार यादव को उठाकर अंदर पहुंचे, तब तक चोर पीछे से भाग चुके थे।
घर में पहुंचने पर उन्होंने पाया कि दो अलग-अलग कमरों का ताला तोड़कर आलमारी व बेडबक्सा खंगाला गया है। पत्नी व बहू के गहने जिसमें हार, कंगन 4, कान का झाला, नथियाँ, मांग टीका, चेन, अंगूठी 5, पैंजनी, कमरकरधनी आदि और एक टीन का छोटा बक्सा जिसमें नौ लाख रुपये नकद रखे थे, गायब थे।
चोर घर के पीछे से खिड़कियों और छज्जे के सहारे छत पर चढ़े और सीढ़ी से नीचे उतरकर वारदात को अंजाम दिया। गृहस्वामी मुन्ना यादव ने बताया कि तीन लाख रुपए पहले से तैयार करके रखे थे और 6 लाख रुपए रिश्तेदारी से मांग कर लाए थे। दो तीन दिन बाद एक जमीन की रजिस्ट्री करवानी था।
घटना की जानकारी होते ही गांव के लोग जुट गए। सूचना पाकर डायल 112 और थाना प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी अजीत रजक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
