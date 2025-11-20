Language
    जौनपुर में दाह संस्कार में आया आजमगढ़ का युवक स्नान के दौरान गोमती में डूबा

    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    जौनपुर में दाह संस्कार में शामिल होने आया आजमगढ़ का एक युवक गोमती नदी में डूब गया। स्नान करते समय वह गहरे पानी में चला गया। पुलिस और गोताखोरों ने शव को बरामद कर लिया है। युवक की मौत से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गोताखोर लगवाकर युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया स्थित अंतयेष्टि स्थल रामघाट पर दाह संस्कार में शामिल होने आया युवक गोमती नदी में स्नान के दौरान डूब गया। सूचना मिलते ही शीतला चौकिया चौकी प्रभारी कृष्णानंद यादव हमराहियों के साथ पहुंच गए। गोताखोर लगवाकर युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

    आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमडीह गांव निवासी फिरतुकी की पत्नी राधिका का दाह संस्कार करने गुरुवार शाम लगभग चार बजे रामघाट अंतयेष्टि स्थल पर आए मुकेश कुमार स्नान करने नदी में उतर गए व तैरना शुरू कर दिया। लगभग 50 मीटर नदी में आगे बढ़ा ही था कि डूब गया। युवक की तलाश में गोताखोर नाव से जाल व रस्सी फेंक कर खोजबीन करते रहे।