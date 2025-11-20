जौनपुर में दाह संस्कार में आया आजमगढ़ का युवक स्नान के दौरान गोमती में डूबा

जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया स्थित अंतयेष्टि स्थल रामघाट पर दाह संस्कार में शामिल होने आया युवक गोमती नदी में स्नान के दौरान डूब गया। सूचना मिलते ही शीतला चौकिया चौकी प्रभारी कृष्णानंद यादव हमराहियों के साथ पहुंच गए। गोताखोर लगवाकर युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमडीह गांव निवासी फिरतुकी की पत्नी राधिका का दाह संस्कार करने गुरुवार शाम लगभग चार बजे रामघाट अंतयेष्टि स्थल पर आए मुकेश कुमार स्नान करने नदी में उतर गए व तैरना शुरू कर दिया। लगभग 50 मीटर नदी में आगे बढ़ा ही था कि डूब गया। युवक की तलाश में गोताखोर नाव से जाल व रस्सी फेंक कर खोजबीन करते रहे।