    Jaunpur News: नदी किनारे झाड़ियों में मिला अधेड़ का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

    By Pradeep Kumar Dubey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    जौनपुर में नदी के किनारे झाड़ियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मीरगंज (जौनपुर)। क्षेत्र के बंधवा बाजार के उत्तर तरफ एक 55 वर्षीय अधेड़ का शव शुक्रवार की सुबह देख ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और बाजारवासी मौके पर पहुंच गए।

    मृतक की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर इमिलिया गांव निवासी 55 वर्षीय महेंद्र कुमार पुत्र झिगरू गौतम के रूप में हुई है।

    मछलीशहर जंघई मार्ग पर बंधवा बाजार स्थित पुलिस बूथ से थोड़ी दूर बसुही नदी की झाड़ियों में एक शव मिलने की सूचना पर मौके पर डायल 112 पुलिस व मीरगंज थानाध्यक्ष विनोद अंचल पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    इस संबंध में थानाध्यक्ष मीरगंज विनोद अंचल ने बताया कि मृतक अधेड़ शराबी प्रवृत्ति का था। प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना लग रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

