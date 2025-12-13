जौनपुर में दुकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा बरामद; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। शिक्षक संदीप तिवारी की प्रतिबंधित मांझा से गला कट जाने से गुरुवार को मौत के बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूटी। एसपी डा. कौस्तुभ के निर्देश पर प्रतिबंधित मांझा विक्रेताओं के यहां शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी की।

शहर व मुंगराबादशाहपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा बरामद कर चार विक्रेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के डर से कई पतंग व मांझा कारोबारी दुकान में ताले लगाकर फरार हो गए हैं। शहर कोतवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह की टीम ने मिले सुराग पर मोहल्ला बोदकरपुर में किराना व पतंग की दुकान चलाने वाले मोहम्मद इब्राहिम उर्फ पप्पू अट्ठा के यहां छापेमारी की। तलाशी में 125 बंडल में 61 किलो 458 ग्राम प्रतिबंधित मांझा बरामद हुआ।