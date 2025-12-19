अब खुलेंगे राज! जौनपुर डबल मर्डर केस में पुलिस कराएगी DNA टेस्ट, बोरे में मिले थे शरीर के टुकड़े
जौनपुर डबल मर्डर केस में पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराएगी। इस टेस्ट से कई राज खुलने की संभावना है। गौरतलब है कि इस हत्याकांड में शरीर के टुकड़े बोरे में मि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। अहमदपुर छावनी गौरियाना निवासी सेवानिवृत्त लोको पायलट श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबिता देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया है।
दंपती की गत आठ दिसंबर को उनके बीटेक पास बेटे अंबेश कुमार कुमार ने हत्या कर शव के टीएमटी कटर से छह टुकड़े कर सीमेंट की बोरियों में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया था।
गत 15 दिसंबर को अंबेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद यह मामला उजागर हुआ था। खोजबीन के दौरान 16 दिसंबर को बेलाव घाट से कुछ दूरी पर नदी में एक बोरी मिल गई थी, जिसमे श्याम बहादुर के शरीर के कमर से घुटने तक का हिस्सा था, जिसका बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया।
डॉक्टरों ने डीएनए टेस्ट के लिए कुछ अवशेष संरक्षित कर लिए। अब इसे पुलिस आरोपित अंबेश कुमार व अन्य स्वजन के डीएनए से मैच कराने को भेजेगी। उधर, पोस्टमार्टम के बाद श्याम बहादुर व बबिता सिंह के शरीर के अवशेष का बड़ी पुत्री वंदना ने दाह संस्कार किया। इस दौरान पुलिस के साथ ही दोनों अन्य बेटियां अर्पणा, सपना व दामाद मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।