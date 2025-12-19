अब खुलेंगे राज! जौनपुर डबल मर्डर केस में पुलिस कराएगी DNA टेस्ट, बोरे में मिले थे शरीर के टुकड़े

जागरण संवाददाता, जौनपुर। अहमदपुर छावनी गौरियाना निवासी सेवानिवृत्त लोको पायलट श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबिता देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया है।

दंपती की गत आठ दिसंबर को उनके बीटेक पास बेटे अंबेश कुमार कुमार ने हत्या कर शव के टीएमटी कटर से छह टुकड़े कर सीमेंट की बोरियों में भरकर गोमती नदी में फेंक दिया था।

गत 15 दिसंबर को अंबेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद यह मामला उजागर हुआ था। खोजबीन के दौरान 16 दिसंबर को बेलाव घाट से कुछ दूरी पर नदी में एक बोरी मिल गई थी, जिसमे श्याम बहादुर के शरीर के कमर से घुटने तक का हिस्सा था, जिसका बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया।