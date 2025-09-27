जौनपुर में लेनदेन विवाद में दो भाइयों की हत्या का साजिशकर्ता गिरफ्तार, पुलिस का खुलासा

जौनपुर में दो भाइयों की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। जहांगीर और शाहजहां की हत्या लेनदेन के विवाद में हुई थी। शाहजहां के साले कलीम उर्फ टुन्ना ने जेल में हत्या की साजिश रची थी क्योंकि जहांगीर ने उसके पैसे नहीं लौटाए थे और उसे अपमानित किया था।

जागरण संवाददाता, मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने एक पखवारे बाद शनिवार को मुख्य साजिशकर्ता सहित तीन को गिरफ्तार कर राजफाश कर दिया। क्षेत्र के चंदौकी मझिगवां निवासी जहांगीर की हत्या की साजिश उनके बड़े भाई शाहजहां के साले ने लेनदेन के विवाद में जिला कारागार में रची थी।

साथ रहने के कारण शाहजहां को भी जान गंवानी पड़ी थी। भाड़े के शूटरों की तलाश में पुलिस टीमें संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। दोनों भाइयों की गत 13 सितंबर की रात रामनगर गांव के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था।

छानबीन में जुटी पुलिस ने भोर में शाहजहां के साले झारखंड प्रांत के धनबाद जिले के चिरकुड़ा थाने के कुमरडुब्बी सिलीबाड़ी निवासी मोहम्मद कलीम उर्फ टुन्ना, सोनभद्र जिले के घोरावल थाना के विलरेखी गांव निवासी इंतखाब उल मुख्तार व मुंगराबादशाहपुर के रामनगर निवासी मुअज्जम उर्फ सच्चे को प्रयागराज मार्ग के तरहटी मोड़ से तब गिरफ्तार कर लिया जब तीनों कहीं भागने की फिराक में वाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

थाना प्रभारी निरीक्षक केके सिंह ने बताया मुख्य साजिशकर्ता कलीम उर्फ टुन्ना ने स्वीकार किया कि वह जहांगीर के साथ आसनसोल में साझे में व्यवसाय करता था। तभी लिए गए रुपये जहांगीर नहीं लौटा रहा था। मांगने पर मेरे घर पर पीटकर मुझे अपमानित किया था। तभी मैंने जहांगीर की हत्या कराने की ठान ली थी। सहयोगी साजिशकर्ता इंतखाब उल मुख्तार ने बताया उसने जौनपुर जेल में बंद अपने मामा सोनू उर्फ सिराज के सहयोग से 26 अप्रैल 2025 को भाड़े के शूटरों से हत्या कराने की साजिश रची थी।