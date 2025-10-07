समर्थ पोर्टल पर 'विकसित यूपी' का सुझाव देने में दूसरे नंबर है यह जिला, DM ने लोगों को किया जागरूक

जौनपुर जिला समर्थ पोर्टल पर सुझाव देने में उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने नागरिकों से विकास के लिए सुझाव देने का आग्रह किया है। यह विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का हिस्सा है जिसमें नागरिकों की भागीदारी से प्रदेश को विकसित बनाने का लक्ष्य है। 12 क्षेत्रों से सुझाव मांगे गए हैं और जिलाधिकारी ने सभी से योगदान देने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। समर्थ पोर्टल पर अमूल्य सुझाव देने के मामले में जनपद प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने जनपदवासियों से आह्वान किया है कि वह इस महत्वाकांक्षी पहल से जुड़कर विकास को लेकर अपना सुझाव दें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत तथा मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने की पहल की गई है। इसके लिए विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समृद्धि का शताब्दी पर्व महाअभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रदेश को विकसित बनाने के लिए विजन डाक्यूमेंट्र का निर्माण किया जाएगा। इस दिशा में जनपदवासियों ने अपना सुझाव देकर समर्थ पोर्टल पर जनपद को दूसरे स्थान पर ला दिया है, जो इस बात का द्योतक है कि जनपदवासी अपने प्रदेश को विकसित बनाने में अपनी शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।