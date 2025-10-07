मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी! अब इस तारीख तक ले सकेंगे एडमिशन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय 15 से अधिक विषयों में ऑनलाइन प्रवेश सुविधा प्रदान कर रहा है जिसमें एमए और एकल विषय स्नातक पाठ्यक्रम शामिल हैं। एकल विषय स्नातक अब एक वर्ष में पूरा होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्र नियमित पाठ्यक्रम के साथ डिग्री या डिप्लोमा भी कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज ने विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रभारी प्रो. जय प्रकाश यादव ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में यह सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतिम अवसर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विश्वविद्यालय 15 से अधिक विषयों में ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसमें एमए (राजनीति विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, समाज कार्य, उर्दू, संस्कृत) और एकल विषय स्नातक पाठ्यक्रम शामिल हैं। एकल विषय स्नातक अब दो वर्ष के बजाय केवल 1 वर्ष में पूरा होगा और शुल्क 28 सौ रुपये तय किया गया है। इससे छात्रों का समय, श्रम और धन बचेगा। राजकीय महिला पीजी कालेजर स्थित अध्ययन केंद्र (088) में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, उर्दू और शिक्षाशास्त्र सहित 16 से अधिक विषयों में एकल विषय स्नातक की सुविधा उपलब्ध है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्र नियमित पाठ्यक्रम के दौरान मुक्त विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा कोर्स भी एक साथ कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम कामकाजी, सरकारी सेवारत और शिक्षा से वंचित लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं।