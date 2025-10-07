UP Scholarship: छात्रवृत्ति फॉर्म का कर सकेंगे संशोधन, वंचित छात्रों को इस दिन मिलेगा वजीफा

अंबेडकरनगर में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए समय सारिणी जारी हो गई है। अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 27 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटा सत्यापित करना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समय सारिणी का पालन करने का निर्देश दिया है ताकि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सके।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन एवं संशोधन करने के साथ शिक्षण संस्थाओं के स्तर से मास्टर डाटा संबंधी कार्रवाई ससमय पूर्ण करने के लिए समयसारिणी जारी हुई है।

कक्षा 11-12 को छोड़कर ऑनलाइन आवेदन आदि प्रक्रिया में संस्थान को छात्रवृत्ति मास्टर डाटा लाक करना होगा। मास्टर डाटाबेस में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, एफिलियेटिंग एजेंसी व विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित व अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से 10 से 14 अक्टूबर के बीच प्रमाणित कर लाक किया जाएगा।

विश्वविद्यालय व एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन 18 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाएगा। इसमें विश्वविद्याल-एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या व फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर करके आनलाइन सत्यापित किया जाएगा।

आगामी 26 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा फीस आदि का डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित किया जाएगा। आगामी 27 से 31 अक्टूबर तक छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। पहली नवंबर तक छात्रों द्वारा फाइनल सबमिट का प्रिंट आउट निकाला जाएगा तथा छात्रों द्वारा किए गए आनलाइन आवेदन का फाइनल सब्मिशन किया जाएगा। शिक्षण संस्थान में छात्रों को हार्डकॉपी संग वांछित संलग्नकों को जमा किया जाएगा। दो नवंबर को शिक्षण संस्थान के द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाएगा। तीन से छह नवंबर तक विश्वविद्यालय व एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लाक किया जाएगा।