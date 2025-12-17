जौनपुर में सांड ने बुजुर्ग को उठाकर पटका...आधे घंटे तक जमीन पर पड़ा तड़पता रहा, हुई मौत
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक सांड ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सांड के हमले के बाद घायल बुजुर्ग आधे घंटे तक जमीन पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरायख्वाजा गांव निवासी 85 वर्षीय सांवले सिंह को मंगलवार को सांड ने हमला कर मार डाला। वह नित्य क्रिया को निकले थे। घटना के बाद जहां गांव के लोग दहशत में हैं वहीं बेसहारा पशुओं को गोशाला भेजने की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
मृतक सांवले सिंह को संतान नहीं है। वह अपने भाई संजय सिंह व भतीजों के साथ रहते थे। नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान घर के सामने मौजूद सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया।
जमीन पर गिरने के बाद भी सांड हमलावर रहा। सुबह का समय होने से आस-पास कोई मौजूद भी नहीं था। सांड के हमले के बाद बुरी तरह घायल सांवले तकरीबन आधे घंटे जमीन पर ही पड़े थे।
घरवालों की नजर पड़ी तो ग्रामीणों की मदद से आनन-फानन जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया गया है।
