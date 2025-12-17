जौनपुर में सांड ने बुजुर्ग को उठाकर पटका...आधे घंटे तक जमीन पर पड़ा तड़पता रहा, हुई मौत

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरायख्वाजा गांव निवासी 85 वर्षीय सांवले सिंह को मंगलवार को सांड ने हमला कर मार डाला। वह नित्य क्रिया को निकले थे। घटना के बाद जहां गांव के लोग दहशत में हैं वहीं बेसहारा पशुओं को गोशाला भेजने की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

मृतक सांवले सिंह को संतान नहीं है। वह अपने भाई संजय सिंह व भतीजों के साथ रहते थे। नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान घर के सामने मौजूद सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया।