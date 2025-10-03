Language
    जौनपुर में पांच अंतरजनपदीय बदमाश गिरफ्तार, सरगना का तो हो गया एनकाउंटर

    By Ramesh Soni Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    जौनपुर के गौराबादशाहपुर में पुलिस और अंतरजनपदीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें गिरोह के सरगना समेत दो बदमाश घायल हो गए और तीन अन्य गिरफ्तार हुए। पुलिस ने उनके पास से हथियार और नकदी बरामद की। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह जौनपुर सुल्तानपुर समेत कई जिलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।

    पांच अंतरजनपदीय बदमाश गिरफ्तार, सरगना व एक अन्य के पैर में लगी गोली

    जागरण संवाददाता, गौराबादशाहपुर (जौनपुर)। क्षेत्र के चौकी धरसंड गांव में गुरुवार की सुबह पुलिस व कार सवार अंतरजनपदीय बदमाशों में आमना-सामना हो गया। मुठभेड़ में गिरोह के सरगना व एक अन्य बदमाश के पैर में गोली लग गई। उनके तीन अन्य साथियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। इनके पास से कार, दो तमंचे, कारतूस के अलावा 2.73 लाख रुपये नकद बरामद हुए।

    इनके विरुद्ध जौनपुर के साथ ही आसपास के अन्य जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। सीओ केराकत अजीत कुमार रजक ने बताया कि थानाध्यक्ष गौराबादशाहपुर प्रवीण यादव टीम के साथ गश्त पर निकले थे। सुराग मिला कि काले रंग की कार में सवार बदमाशों का गिरोह किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से चौकी धरसंड गांव की तरफ गए हैं।

    प्रवीण यादव की सूचना पर थानाध्यक्ष केराकत त्रिवेणी सिंह व एसओजी प्रभारी भी टीम के साथ आ गए। दो ग्रुपों में पुलिस ने चौकी धरसंड गांव के मोड़ पर घेराबंदी कर ली। कुछ ही देर बाद संदिग्ध कार आती दिखी।

    टार्च से रोशनी कर रुकने का संकेत देने पर कार सवार बैक कर पीछे भागना चाहे कि धान के खेत में उतर जाने से कार फंस गई। बदमाश घिर जाने पर फायर करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो दो पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उनके तीन अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया।

    घायल बदमाशों में गिरोह का सरगना सुलतानपुुर जिले के चांदा थाना के सोभीपुर का महेंद्र मौर्य व बक्शा थाना के बेलापार नौपेड़वा निवासी चंदन सेठ को पुलिस उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गई। तीन अन्य गिरफ्तार बदमाशों में मछलीशहर कोतवाली के खजरौटी का राज सोनी उर्फ रजत सोनी, बक्शा के उटरुखुर्द का सूरज यादव उर्फ लल्लू व शहर कोतवाली के ईशापुर मोहल्ला का ऋषि साहू है। सीओ ने बताया कि यह गिरोह जौनपुर, सुलतानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़ व आसपास के अन्य जिलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। पूछताछ के दौरान गिरोह ने 15 से अधिक चोरी की बड़ी घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया।

    जौनपुर, प्रतापगढ़, सुलतापुर आदि जिलों में गिरोह के सरगना महेंद्र मौर्य के विरुद्ध नौ, चंदन सेठ के विरुद्ध सात, राज सोनी उर्फ रजत सोनी के विरुद्ध पांच व सूरज यादव उर्फ लल्लू पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। -आयुष श्रीवास्तव, एएसपी (सिटी)।