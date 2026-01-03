जौनपुर में पूर्व मंगेतर पर युवती की निजी तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी का आरोप, मुकदमा दर्ज
जौनपुर के मड़ियाहूं में एक युवती के पूर्व मंगेतर के खिलाफ निजी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रताप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मड़ियाहूं (जौनपुर)। शादी टूटने के बाद युवती की प्राइवेट फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी देने के आरोपित पूर्व मंगेतर के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित प्रतापगढ़ जिले का निवासी है। यह कार्रवाई पीड़िता के चाचा की तहरीर पर की गई।
क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी भतीजी का विवाह प्रतापगढ़ जिले के गोपापुर गांव निवासी शिवम सिंह के साथ होना तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद शिवम सिंह ने उनकी भतीजी के साथ कुछ फोटो खींच लिया था। पारिवारिक कारणों के चलते रिश्ता टूट गया।
आरोप लगाया कि इसके बाद से शिवम सिंह बार-बार मेरी भतीजी की निजी तस्वीरें इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। इससे भतीजी व परिवार के अन्य सदस्य मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। कोतवाली प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित शिवम सिंह के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
