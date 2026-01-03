जौनपुर में पूर्व मंगेतर पर युवती की निजी तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी का आरोप, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मड़ियाहूं (जौनपुर)। शादी टूटने के बाद युवती की प्राइवेट फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी देने के आरोपित पूर्व मंगेतर के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित प्रतापगढ़ जिले का निवासी है। यह कार्रवाई पीड़िता के चाचा की तहरीर पर की गई।

क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी भतीजी का विवाह प्रतापगढ़ जिले के गोपापुर गांव निवासी शिवम सिंह के साथ होना तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद शिवम सिंह ने उनकी भतीजी के साथ कुछ फोटो खींच लिया था। पारिवारिक कारणों के चलते रिश्ता टूट गया।