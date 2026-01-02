राहत योजना के पहले चरण में बिजली विभाग के खजाने में आया 117 करोड़, 96 हजार उपभोक्ताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बिजली बिल राहत योजना के प्रथम चरण में 31 दिसंबर तक 96232 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया व एक अरब 17 करोड़ रुपये बिजली विभाग के खजाने में आया है।विभाग द्वारा नए साल का तोहफा देते हुए तीन जनवरी तक समय बढ़ा दिया है।

बिजली बिल का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने बिजली बिल राहत योजना लागू किया है। प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिजली बिल राहत योजना लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लांग्स अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी।

प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। प्रथम चरण में जनपद के 274 स्थानों पर कैंप लगाकर बकाएदारों का पंजीकरण कराने के साथ ही बकाया वसूला गया।