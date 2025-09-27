ड्रोन कौन उड़ा रहा? जब पुलिस के पास भी नहीं था जवाब तो यूपी के इस जिले के लोगों के फूल गए हाथ-पांव
जौनपुर में ड्रोन के डर से लोग रात भर जाग रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उड़ते ड्रोन से दहशत का माहौल है लोग चोरी और सर्वे की आशंका जता रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं। एसपी ने अफवाहों पर ध्यान न देने और ड्रोन दिखने पर सूचना देने की अपील की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। शहर व ग्रामीणांचलों में रात के समय आसमान में उड़ते ड्रोन रहस्य व दहशत का सबब बन गए हैं। कोई चोरी के लिए रेकी करने में ड्रोन का प्रयोग तो कोई किसी सरकारी एजेंसी की ओर से सर्वे कराए जाने की अटकलें लगा रहा है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी इसे लेकर अब तक कोई संतोषजनक सफाई नहीं दे पा रहे हैं। हालत यह है कि अधिकतर गांवों में दहशतजदा लोग लाठी-डंडे लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं।
शुक्रवार की रात क रीब 8.30 से नौ बजे तक शहर के उमरपुर, मछलीशहर पड़ाव, शकरमंडी, पचहटियां नई कालोनी, शीतला चौकिया धाम, रामदासपुर नेवादा सहित विभिन्न इलाकों में ड्रोन उड़ते दिखे। ड्रोन की वीडियो रिकार्डिंग कर इंटरनेट मीडिया में प्रचलित किए जा रहे हैं।
बदलापुर कस्बा सहित फत्तूपुर, मरगूपुर, पहितियापुर, शाहपुर, दाउदपुर, उदपुर गेल्हवा, तियरा आदि गांवों में रात करीब दस बजे ड्रोन उड़ते देख ग्रामीण सहम उठे। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अफवाह कहकर पल्ला झाड़ लिया।
सिंगरामऊ बाजार, कुशहां, लालगंज, खमपुर, रामपुर, अटौली, बछाड़ी, लबिदाहीं, मल्लूपुर, हरिहरपुर, बछुआर, बरैया, मिश्रौली, तुरकौली, करनपुर सहित दर्जन भर गांवों में रात 8:30 बजे ड्रोन उड़ते दिखने से ग्रामीण सहम उठे। सूचना पर सक्रिय हुए, लेकिन ड्रोन का पता नहीं लगा सके। करीब एक पखवारे से ऐसा चल रहा है।
अफवाहों पर न दें ध्यान, पुलिस सतर्क: एसपी
एसपी डा. कौस्तुभ ने कहा किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस इसे लेकर पूरी तरह सतर्क है। अभियान चलाकर जिले के सभी थानों की पुलिस अपने-अपने क्षेत्रों में ड्रोन संचालकों का सत्यापन कर उन्हें सख्त निर्देश देने के साथ ही शपथ पत्र ले चुकी है। कई संचालकों के ड्रोन थानों में जमा करा लिए गए हैं।
छानबीन के दौरान कहीं ड्रोन की जगह खिलौने मिले तो कहीं सिर्फ अफवाह फैलने की बात सामने आई। कहीं-कहीं ड्रोन दिखे भी हैं। यदि कहीं ड्रोन उड़ता दिखे तो तुरंत यूपी-112 या संबंधित थाने पर सूचना दें। पांच मिनट के भीतर पुलिस पहुंचकर सत्यता का पता लगाएगी। वैसे एहतियात के तौर पर रात एक बजे से भोर में चार बजे तक पुलिस गश्त और सुदृढ़ की जा रही है।
ड्रोन उड़ाने के आरोप में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज
कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ड्रोन उड़ते दिखने के मामले में शुक्रवार को अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। प्रभारी निरीक्षक शेष कुमार शुक्ल ने बताया कि उपनिरीक्षक राकेश्वर राम हमराहियों के साथ रात में गश्त पर निकले थे। उसी समय कई गांव के लोगों ने ड्रोन उड़ने की शिकायत की। इसके चलते कई दिनों से आमजन के बीच भय व्याप्त है। ड्रोन उड़ाने व अफवाह फैलाने वालों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
