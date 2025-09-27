'BJP ने सत्ता पर जबरन कब्जा किया', यूपी में 'वोट चोरी' का आरोप लगा कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान
कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि इससे बनी सरकार देश का भला नहीं कर सकती। उन्होंने पिलकिछा में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और कहा कि जनता का भरोसा भाजपा से उठ चुका है। राहुल गांधी के खुलासे से भाजपा और चुनाव आयोग की सच्चाई सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
जागरण संवाददाता, खुटहन (जौनपुर)। वोट चोरी से बनी सरकार देश व देशवासियों का भला नहीं कर सकती। भाजपा वोट चोरी करके संविधान व लोकतंत्र की हत्या कर नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है। उक्त बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष डा. प्रमोद कुमार सिंह ने कही। उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत पिलकिछा में शनिवार को की।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने वोट चोरी करके सत्ता पर जबरन कब्जा किया है। देश की जनता का भरोसा भाजपा और मोदी सरकार से उठ चुका है। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खुलासे से भाजपा व चुनाव आयोग की कलई खुल गई है।
जिला उपाध्यक्ष राकेश मिश्र, जिला सचिव विनोद तिवारी ने भी संबोधित किया। कांग्रेसजनों ने पिलकिछा चौराहे तक जुलूस निकालकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर देवराज पांडेय, रत्नेश यादव, परवेज अहमद, इरशाद खान, शेखर मौर्या, शैलेंद्र यादव, संतोष तिवारी आदि रहे। संचालन विपिन शर्मा ने किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।