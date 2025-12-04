Language
    जौनपुर में गोशाला पर पहुंचे बजरंगदल के कार्यकर्ताओं पर हमला, जिंदा जलाने का प्रयास

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:13 AM (IST)

    जौनपुर में एक गोशाला पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। हमलावरों ने उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना की ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवादाता, नौपेड़वा (जौनपुर)। बक्शा थाना क्षेत्र के उमरक्षा गांव स्थित गोशाला पर बुधवार की शाम पशु की मौत व गोकशी की शिकायत पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। न सिर्फ जमकर उत्पात मचाया बल्कि कमरे में बंदकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान डायल 112 नम्बर व चार बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बवाल में कुल दर्जन लोग भर घायल हो गए।

    आगजनी व हवाई फायरिंग भी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह सबको बाहर निकाल कर बचाया। इस मामले में प्रधान पुत्र सहित नौ नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। इसे लेकर जहां तनाव बना हुआ है।

    कोतवाली थाना क्षेत्र के बोदकरपुर मुहल्ला निवासी बजरंग दल कार्यकर्ता गणेश मोदनवाल ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया कि गोकशी की शिकायत पर वह अपने साथी शिवम अग्रहरि, नीलेश निषाद, प्रभाकर निषाद, सत्यम, अभिषेक, दीपक कनौजिया आदि के साथ गोशाला पर पहुंचे। उधर, सूचना पर ग्राम प्रधान राजेन्द्र गौतम अपने पुत्र कुलदीप, संजीत एवं रंजीत व अन्य ग्रामीणों के साथ राड-डंडा लेकर गोशाला पहुंच गए और पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान आक्रोशि ग्रामीण बंद पुआल में आग लगाकर टिन सेट पर फेंक जिंदा जलाने का प्रयास किए।

    फोन से सूचना पर पहुंची पुलिस को भी गांव के लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बाद में बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंच कर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। घायल गणेश मोदनवाल, सत्यम मिश्र, नीलेश निषाद, प्रभाकर निषाद, अभिषेक निषाद, दीपक चौधरी, अभिषेक तिवारी, शिवम अग्रहरि, नितेश मौर्या, धनंजय शुक्ला का मेडिकल कराकर पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में केयर टेकर रोहित निषाद का कहना है कि गोशाला पर बजरंगदल के लोग घुस आए और जबरदस्ती करने लगे। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

    एसडीएम और सीओ भी समझाते रहे

    एसडीएम सदर सत्यवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर देवेश सिंह ने थाने पर पहुंचकर इस मामले में विधिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उधर, बजरंग दल के कार्यकर्ता सत्या शुक्ला निवासी उदपुर बदलापुर ने बक्शा थाने पर तैनात उपनिरीक्षक हैदरअली के खिलाफ ग्रामीणों पर उकसाने का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की मांग की। सीओ ने बजरंग दल कार्यकर्ताओ को जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

    पशुओं की मौत की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर गए तो उनके साथ मारपीट की गई। उन्हें जिंदा जलाने के प्रयास की भी बात सामने आ रही है। इस मामले में आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

    - डा. कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक।