जौनपुर में गोशाला पर पहुंचे बजरंगदल के कार्यकर्ताओं पर हमला, जिंदा जलाने का प्रयास

जागरण संवादाता, नौपेड़वा (जौनपुर)। बक्शा थाना क्षेत्र के उमरक्षा गांव स्थित गोशाला पर बुधवार की शाम पशु की मौत व गोकशी की शिकायत पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। न सिर्फ जमकर उत्पात मचाया बल्कि कमरे में बंदकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान डायल 112 नम्बर व चार बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बवाल में कुल दर्जन लोग भर घायल हो गए।

आगजनी व हवाई फायरिंग भी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह सबको बाहर निकाल कर बचाया। इस मामले में प्रधान पुत्र सहित नौ नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। इसे लेकर जहां तनाव बना हुआ है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के बोदकरपुर मुहल्ला निवासी बजरंग दल कार्यकर्ता गणेश मोदनवाल ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया कि गोकशी की शिकायत पर वह अपने साथी शिवम अग्रहरि, नीलेश निषाद, प्रभाकर निषाद, सत्यम, अभिषेक, दीपक कनौजिया आदि के साथ गोशाला पर पहुंचे। उधर, सूचना पर ग्राम प्रधान राजेन्द्र गौतम अपने पुत्र कुलदीप, संजीत एवं रंजीत व अन्य ग्रामीणों के साथ राड-डंडा लेकर गोशाला पहुंच गए और पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान आक्रोशि ग्रामीण बंद पुआल में आग लगाकर टिन सेट पर फेंक जिंदा जलाने का प्रयास किए।