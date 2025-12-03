जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान मंगलवार और बुधवार को एमबीए के दो विभागों में प्रश्नपत्र के शीर्षक को लेकर त्रुटि से कुछ देर भ्रम की स्थिति बनी रही।

एमबीए एचआरडी और एमबीए फाइनेंस एंड कंट्रोल विभाग में मुख्य प्रश्नपत्र की जगह कैरी फारवर्ड शीर्षक वाला पेपर उपलब्ध हो गया। इससे प्रारंभ में थोड़ी देर के लिए भ्रम की स्थिति बनी।

विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार दोनों प्रश्नपत्रों की सामग्री पूरी तरह एक जैसी थी और यह केवल प्रिंटिंग के दौरान शीर्षक की गलती थी। परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम और समयानुसार ही कराई गई। इसके चलते विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई।