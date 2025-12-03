पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रश्नपत्र शीर्षक में त्रुटि से पैदा हुई भ्रम की स्थिति, अधिकारियों ने बताई वजह
पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एक प्रश्न पत्र के शीर्षक में त्रुटि के कारण भ्रम फैल गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्र सही था, केवल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के दौरान मंगलवार और बुधवार को एमबीए के दो विभागों में प्रश्नपत्र के शीर्षक को लेकर त्रुटि से कुछ देर भ्रम की स्थिति बनी रही।
एमबीए एचआरडी और एमबीए फाइनेंस एंड कंट्रोल विभाग में मुख्य प्रश्नपत्र की जगह कैरी फारवर्ड शीर्षक वाला पेपर उपलब्ध हो गया। इससे प्रारंभ में थोड़ी देर के लिए भ्रम की स्थिति बनी।
विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार दोनों प्रश्नपत्रों की सामग्री पूरी तरह एक जैसी थी और यह केवल प्रिंटिंग के दौरान शीर्षक की गलती थी। परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम और समयानुसार ही कराई गई। इसके चलते विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई।
इधर, एमबीए बिजनेस एंड इकोनामिक्स विभाग में प्रश्नपत्र समय पर उपलब्ध हुआ और परीक्षा सामान्य रूप से संपन्न हुई। विभागीय स्तर पर बताया गया कि त्रुटि तकनीकी थी और इसे दर्ज कर लिया गया है। आगे प्रश्नपत्र शीर्षक के मिलान में और सावधानी बरतने की बात कही गई है।
प्रश्न पत्र एक था। सिर्फ प्रिंटिंग में कैरी फारवर्ड छप गया था। बाकी सब सही था। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
डा. विनोद कुमार सिंह परीक्षा नियंत्रक, पूर्वांचल विश्वविद्यालय।
