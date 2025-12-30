Language
    जौनपुर में पोल पर गिरे मजदूर की सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई मौत

    By SARVESH KUMAR MISHRAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    जौनपुर में एक मजदूर की पोल से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से दुखद मृत्यु हो गई। यह घटना कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठाती है। म ...और पढ़ें

     मजदूर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। 

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुकुहा मोड़ के पास बिजली के पोल लगाने वाले एक मजदूर की खंभे पर गिरकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया।

    पश्चिम बंगाल प्रांत मालदा जनपद पोखरिया थाना क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी हसन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बिजली के पोल लगवाने का कार्य में मजदूरी करते थे।

    सोमवार की शाम कार्य के दौरान ही हसन जौनपुर- आजमगढ़ हाईवे पर कुकुहा मोड़ के पास असंतुलित होकर नीचे रखे पोल पर ही गिर गए। सिर में गंभीर चोट लग गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग लेकर जिला अस्पताल गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

