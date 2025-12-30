जौनपुर में पोल पर गिरे मजदूर की सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई मौत

जागरण संवाददाता, जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुकुहा मोड़ के पास बिजली के पोल लगाने वाले एक मजदूर की खंभे पर गिरकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया।

पश्चिम बंगाल प्रांत मालदा जनपद पोखरिया थाना क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी हसन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बिजली के पोल लगवाने का कार्य में मजदूरी करते थे।

सोमवार की शाम कार्य के दौरान ही हसन जौनपुर- आजमगढ़ हाईवे पर कुकुहा मोड़ के पास असंतुलित होकर नीचे रखे पोल पर ही गिर गए। सिर में गंभीर चोट लग गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग लेकर जिला अस्पताल गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।