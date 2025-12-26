जागरण संवाददाता, जौनपुर। मछलीशहर के बटनहित गांव निवासी गौरव सिंह ने गांव के ही दो व्यक्तियों पर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हथियाने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है।

उक्त गांव निवासी गौरव सिंह, विनीत सिंह, शिवाजी सिंह, और सुबेश सिंह ने गांव के ही सुरजीत उपाध्याय, दीपक उपाध्याय पर अपने दादा श्याम शंकर के नाम से फर्जी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी लेने का आरोप लगाया है।