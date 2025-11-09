डीजल डालकर महिला ने खुद आग लगा दी जान, भाई ने खोला ये राज

जागरण संवाददाता, उरई। शहर के मुहल्ला पटेल नगर में शनिवार की दोपहर एक महिला ने घर के कमरे में डीजल डालकर आग लगा ली। उसके चिल्लाने पर मकान मालिक व मुहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा। हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर रेफर किया था जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई व पुत्र ने एक युवक पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



झांसी जिला के ग्राम इटौरा थाना गुरसरांय निवासी मुकुंदी ट्रक चालक है। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए पत्नी 34 वर्षीय सीमा, पुत्र ऋषभ व पुत्री जानवी के साथ शहर के मुहल्ला पटेल नगर में राधेश्याम विश्वकर्मा के मकान में किराए पर रहता था। मुकुंदी ट्रक पर चला गया था। घर में पत्नी व बेटा-बेटी थे।

शनिवार को भाई-बहन स्कूल चले गए इसके बाद सीमा ने घर के कमरे में डीजल डालकर आग लगा ली। आग की लपटों ने जब उसे घेर लिया तो वह चिल्लाते हुए बाहर भागी। इसके बाद मौके पर पहुंचे मकान मालिक व अन्य लोगों ने आग बुझाई। उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा जहां से उसे कानपुर रेफर किया था। वहां उसकी मौत हो गई।