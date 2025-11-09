Language
    डीजल डालकर महिला ने खुद आग लगा दी जान, भाई ने खोला ये राज

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    उरई के पटेल नगर में एक महिला ने डीजल डालकर खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई ने एक युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला झांसी की रहने वाली थी और अपने बच्चों के साथ उरई में किराए पर रहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सीमा, फाइल फोटो। स्रोत स्वजन 

    जागरण संवाददाता, उरई। शहर के मुहल्ला पटेल नगर में शनिवार की दोपहर एक महिला ने घर के कमरे में डीजल डालकर आग लगा ली। उसके चिल्लाने पर मकान मालिक व मुहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा। हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर रेफर किया था जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई व पुत्र ने एक युवक पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    झांसी जिला के ग्राम इटौरा थाना गुरसरांय निवासी मुकुंदी ट्रक चालक है। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए पत्नी 34 वर्षीय सीमा, पुत्र ऋषभ व पुत्री जानवी के साथ शहर के मुहल्ला पटेल नगर में राधेश्याम विश्वकर्मा के मकान में किराए पर रहता था। मुकुंदी ट्रक पर चला गया था। घर में पत्नी व बेटा-बेटी थे।

    शनिवार को भाई-बहन स्कूल चले गए इसके बाद सीमा ने घर के कमरे में डीजल डालकर आग लगा ली। आग की लपटों ने जब उसे घेर लिया तो वह चिल्लाते हुए बाहर भागी। इसके बाद मौके पर पहुंचे मकान मालिक व अन्य लोगों ने आग बुझाई। उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा जहां से उसे कानपुर रेफर किया था। वहां उसकी मौत हो गई।

    मृतका के भाई चौसीजा थाना दिनारा जिला शिवपुरी मप्र निवासी महेंद्र ने बताया कि बहन को कोई व्यक्ति फोन से परेशान करता था। शायद इसी कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुत्र ऋषभ ने भी कोतवाली पुलिस को बताया का मां को कोई युवक फोन करके परेशान करता था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर चंद ने कहा कि शिकायती पत्र मिला है और पूरे मामले की गहनता से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।