    Weather Update: जालौन में कोहरे की दस्तक, झांसी-कानपुर हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    Weather Update: उत्तर प्रदेश के जालौन में कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिससे झांसी-कानपुर हाईवे पर वाहनों की गति धीमी हो गई है। कोहरे के कारण दृश्यता कम ह ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, आटा(जालौन)। Weather Update: यूपी के जालौन में रविवार की सुबह हल्का कोहरा था। इस कारण वाहनों की रफ्तार भी झांसी-कानपुर हाईवे पर धीमी रही। सुबह 8 बजे तक मौसम साफ हो गया था। फिर भी रात हो या दिन झांसी-कानपुर हाईवे पर आटा के पास बने टोल से कुछ मीटर की दूरी पर ही लगातार वाहनों की कतार लगी रही है। जिससे कोहरा पड़ने पर हादसे का खतरा बना रहता है। टोल कर्मी इन वाहनों को हटाने की कोई कवायद नहीं करते हैं। जैसे मानो टोल कर्मी कोहरे में आपस में वाहनों के भिड़ंत होने का इंतजार कर रहे हों।

    झांसी-कानपुर हाईवे पर बने आटा टोल का टेंडर इन्विट कंपनी को मिला था जोकि टोल संचालन एनएचआइटी से करवा रही है। जिसमें टोल वसूली के लिए लगे कर्मचारी एसकेएम कंपनी के हैं। जो कि टोल पर वसूली कर रहे है। टोल के आसपास की जिम्मेदारी से किसी को कोई लेना देना नही है। आटा टोल के दोनों तरफ टोल से महज 70 से 80 मीटर की दूरी पर बड़े वाहनों की लंबी लंबी कतार लग जाती है। जो रात दिन खड़े रहते हैं। ऐसे में दूसरे वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है।

     

    हो सकता है बड़ा हादसा

    अब रात के समय कोहरा होने लगा है ऐसे में अगर कोई तेज रफ्तार वाहन आता है और चूक हुई तो वह सीधा इन वाहनों से टकराकर हादसे का शिकार हो जाएगा। टोल कर्मियों की मेहरबानी से ही टोल के पास वाहनों की लंबी लंबी कतार लग जाती है। बड़े वाहनों को एनएचएआइ के चिह्नित पार्किग में ही वाहनों को खड़ा करना चाहिए और ये जिम्मेदारी टोल कर्मियों और एनएचएआइ के अधिकारियों की भी है। कस्वा आटा में पार्किंग झांसी से कानपुर जाने वाले वाहनों के लिए आटा थाना के पास बस स्टैंड आटा से और भदरेखी मार्ग पर बनी हुई है। जबकि कानपुर से झांसी की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए आटा बस स्टैंड से और आटा रेलवे स्टेशन के बीच बनी है। इसके बाद भी प्लाजा के पास ही वाहन दिन रात खड़े रहते हैं।

     


    एनएचआइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तम कुमार ने बताया कि टोल पर लगे कर्मचारी वाहनों को हटवाते रहते हैं और उन ढाबा और होटलों को चिह्नित किया जा रहा है। जहां ट्रक खड़े होते हैं। उन्हें जल्द से जल्द हटवाया जाएगा।