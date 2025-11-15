Language
    यूपी मे यहां ट्रैक की मरम्मत, पावर ब्लाक होने से ट्रेनें प्रभावित

    By Atul Tripathi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते पावर ब्लॉक लागू किया गया है, जिससे ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को असुविधा हो रही है और उनसे सहयोग करने की अपील की गई है।

    जागरण संवाददाता, उरई। उरई-भुआ सेक्शन और उरई-सरसौखी सेक्शन में ट्रैक मरम्मत कार्य के लिए शनिवार को डेढ़ घंटे का पावर ब्लाक लिया गया, जिसका असर दो ट्रेनों पर पड़ा। इनको रोककर चलाया गया। इसके अलावा लखनऊ से पामा स्टेशन के बीच आटोमेटिक सिग्नल के काम की वजह से भी दो अन्य ट्रेनें प्रभावित रहीं। इनको भी अलग-अलग स्टेशनों पर रोककर चलाया गया।

    

     


    उरई-भुआ सेक्शन और उरई-सरसौखी सेक्शन में ट्रैक मरम्मत कार्य के लिए शनिवार को दोपहर डेढ़ बजे से तीन बजे तक डेढ़ घंटे का ब्लाक लिया गया। इसके कारण मुंबई से मऊ जाने वाली स्पेशल ट्रेन नंबर 01123 को नंदखास, मोंठ, एरच रोड, पिरौना और एट स्टेशनों के बीच डेढ़ घंटे रोक कर चलाया गया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से हुबली जाने वाली ट्रेन नंबर 05543 को सरसौखी स्टेशन पर ब्लाक के कारण अपराह्न दो बजकर 19 मिनट से दो बजकर 53 मिनट तक 34 मिनट अतिरिक्त रोका गया।

     


    आटोमेटिक सिग्नल के काम के कारण गोरखपुर से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेन नंबर 11080 को लखनऊ से कानपुर गंगापुर के बीच 30 मिनट रोक कर चलाया गया। इसके साथ ही अहमदाबाद से दरभंगा जाने वाली के क्लोन साबरमती एक्सप्रेस नंबर 09465 को झांसी से पामा स्टेशन के बीच 15 मिनट रोक कर चलाया गया। इन ट्रेनों के रुक-रुक कर चलने की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है।

     

    यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों को ऐसे स्टेशनों पर रोका जाए जहां पर खाने-पीने की सुविधा हो। उन्होंने इस पर नाराजगी भी जताई कि रेलवे को यात्रियों की सुविधा को देख कर काम करना चाहिए जिससे परेशानी न हो। उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि ट्रैक मरम्मत के लिए ब्लाक लिया गया था। यह काम यात्री सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए ही किया जा रहा है।