कानपुर-झांसी हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को घसीटा, एक की दर्दनाक मौत
कानपुर-झांसी हाईवे पर उरई के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार ससुर-दामाद को टक्कर मार दी, जिससे ससुर की मौत हो गई। कार, पुलिस हेड कांस्टेबल के नाम पर पंजीकृत है, मौके से बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक संतराम बघौरा के निवासी थे और अपने दामाद विशाल के साथ आटा जा रहे थे।
जागरण संवाददाता, उरई। कानपुर-झांसी हाईवे पर करीब 90 किमी की गति से उरई से कानपुर की ओर से जा रही कार ने आटा कस्बा में संकटमोचन हनुमान मंदिर के सामने आगे चल रहे बाइक सवार ससुर-दामाद को टक्कर मार दी। ठोकर लगने से बाइक झाड़ियों में घुस गई और बाइक सवार वृद्ध कार के पिछले हिस्से में फंस कर करीब सौ मीटर तक घिसटते चले गए। युवक घायल होकर वहीं पड़ा रहा।
लोगों के आवाज देने पर चालक ने दूर जाकर कार रोकी और भाग निकला। कार नंबर के आधार पर पुलिस को पता चला कि यह कार हेड कांस्टेबल सतेंद्र पाल सिंह के नाम है। कार से हेड कांस्टेबल का परिचय पत्र भी मिला। इसके आधार पर वह गुरु बिहार कालोनी पिछोर जनपद झांसी का रहने वाला है। इसकी तैनात वर्तमान में कानपुर मुख्यालय कमिस्नरेट में है। बाइक सवार ससुर-दामाद हेलमेट नहीं लगाए थे।
गुरुवार को बघौरा निवासी 60 वर्षीय संतराम अपने दामाद धंतौली निवासी विशाल के साथ उरई से होकर आटा की ओर आ रहे थे। सुबह करीब साढ़े आठ बजे आटा कस्बा स्थित संकटमोचन मंदिर के पास ही पहुंचे थे कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार वहीं रोड पर गिर गए और बाइक झाड़ियों में चली गई।
वृद्ध ससुर गिरने के बाद कार के पीछे हिस्से में फंस कर घिसटते चले गए। घटना देख आसपास राहगीरों ने आवाज दी। करीब सौ मीटर दूर जाकर चालक ने कार को रोका और स्वयं मौके से भाग निकला। आटा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार को कब्जे में लेने के साथ घायलों को जिला अस्पताल भेजा।
इसमें संतराम को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आटा थाना निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि कार हेड कांस्टेबल सतेंद्र कुमार के नाम रजिस्टर्ड है। कार से हेड कांस्टेबल का परिचय पत्र भी मिला है, जिसके आधार पर वह झांसी जनपद के गुरु बिहार कालोनी पिछोर का रहने वाला है। उसकी तैनाती वर्तमान में कानपुर मुख्यालय कमिस्नरेट में है।
