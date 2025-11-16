यूपी के इस जिले में सड़क के लिए आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण, आश्वासन के बाद भी नहीं बनी

संवाद सूत्र, जागरण, महेवा (जलौन)। नसीरपुर-अटरिया मार्ग निर्माण को लेकर अब आंदोलन तेज हो गया है। रविवार को आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन करने के बाद आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मार्ग निर्माण के लिए जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा।

कालपी विधानसभा के ग्राम नसीरपुर से उरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अटरिया तक पक्के मार्ग निर्माण को लेकर एक दशक से मांग उठ रही है। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को सचेत करने के लिए कई बार दोनों गांवों के लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। यहां तक कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नसीरपुर के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का भी कर दिया था। उसी समय निर्वाचन अधिकारी सहित चुनाव लड़ रहे विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने गांव पहुंचकर आश्वासन दिया था कि चुनाव होने के बाद ग्रामीणों की समस्या से शासन को अवगत कराया जाएगा। मार्ग निर्माण के लिए पहल की जाएगी। संसद का चुनाव हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी मार्ग निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं हो सकी।

समाजसेवी राकेश चौहान गुरु जी ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धरना शुरू किया गया है। रविवार को धरना करने के बाद राकेश चौहान गुरु, रणकेंद्र सिंह, मरजाद सिंह, विश्वनाथ सिंह, बाबूजी अटरिया सहित नौ आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठ गए। आंदोलनकारियों ने बताया कि इस बीच कोई भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि उनके बीच नहीं आया है।