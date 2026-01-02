Language
    लव मैर‍िज के बाद घरवालों से जान का खतरा, कपल ने वीड‍ियो जारी कर सीएम योगी से लगाई सुरक्षा की गुहार 

    By Mahesh Prajapati Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:38 PM (IST)

    इंटरनेट मीडिया पर प्रेमी युगल ने शादी करने के बाद वीडियो प्रसारित किया है। जिसमें युवती अपने पिता व दादा के साथ अन्य स्वजन से खतरा होने की बात कह रही ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उरई। इंटरनेट मीडिया पर प्रेमी युगल ने शादी करने के बाद वीडियो प्रसारित किया है। जिसमें युवती अपने पिता व दादा के साथ अन्य स्वजन से खतरा होने की बात कह रही है। इसके अलावा प्रेमी युगल ने मुख्यमंत्री से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवक-युवती जिले के रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम नावली निवासी हैं। हालांकि, दैनिक जागरण किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है। अगर कोई लिखित शिकायत मिलती है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

    रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम नावली निवासी प्राची गुर्जर पुत्री रामपाल सिंह गुर्जर ने गांव के ही रूप सिंह पाल से प्रेम प्रसंग होने के बाद घर से भागकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। इस शादी से युवती की मां सहमत थी लेकिन उसके पिता व बाबा गोविंद सिंह गुर्जर, बहन के ससुर बेबू सिंह गुर्जर निवासी ग्राम कांड़वा थाना समथर जिला झांसी के साथ अन्य स्वजन सहमत नहीं थे।

    गुरुवार की रात को प्रेमी युगल ने फेसबुक, इंटरनेट मीडिया पर अपना वीडियो प्रसारित कर दिया। जिसमें युवती ने कहा कि उसे व उसके ससुराल वालों को अपने घरवालों से खतरा है। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके पिता, बाबा व दीदी के ससुर की होगी। उसने व उसके पति ने कई बार स्वजन को मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने।

    युवती ने मुख्यमंत्री से भी सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि वीडियो उन्हें भी मिला है। अगर कोई लिखित शिकायत मिले तो मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।