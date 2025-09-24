उरई में खेलते समय नाले में गिरी मासूम, 50 मीटर दूर मिला शव
उरई के कदौरा थाना क्षेत्र के मरगायां गांव में एक दुखद घटना घटी। चार साल की बच्ची संतोषी घर के बाहर खेलते समय खुले नाले में गिर गई। परिजनों ने रात भर उसे ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। अगली सुबह बच्ची का शव घर से 50 मीटर दूर नाले में पाया गया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया।
जागरण संवाददाता, उरई। कदौरा थाना के ग्राम मरगायां में घर के बाहर खेलते समय चार साल की मासूम कच्चे खुले नाले में गिर गई। देर तक मासूम का कहीं पता नहीं चला तो घर के लोगों ने उसकी तलाश प्रारंभ की।
रातभर गांव में उसकी खोज करते रहे लेकिन पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह घर से करीब पचास मीटर दूर पानी में मासूम को शव उतराता मिला। स्वजन जीवित होने की उम्मीद लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
ग्राम मरगायां निवासी 35 वर्षीय चंद्रशेखर अपनी पत्नी गोमती व तीन बच्चों के साथ गांव में ही रह कर वह रंगाई पुताई का काम करता है। बच्चों आठ वर्षीय खुशी, आठ माह का पुत्र शिवा है व चार साल की संतोषी उर्फ सृष्टि थी।
मां ने बताया कि मंगलवार को वह पति के साथ घर में दीपावली को लेकर घर के आगे चबूतरे में माटी से लिपाई का काम कर रही थी। घर में पिछले हिस्से का दरवाजा खुला था और चार साल की संतोषी अकेले ही निकल गई और वहां खेलने लगी। इस बीच अन्य बच्चे घर के अंदर आ गए थे। रात करीब नौ बजे काम पूरा करने के बाद जब घर के अंदर आए तो संतोषी कहीं नहीं दिखी।
बड़ी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि संतोषी पीछे वाले दरवाजे के बाहर गई थी लेकिन अब नहीं है। रात में ही दंपती बच्ची की खोज करते रहे। देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चल सका।
बुधवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने चंद्रशेखर के घर से करीब पचास मीटर दूर मासूम का शव पानी में उतराते देखा तो उसे सूचना दी। चंद्रशेखर और पत्नी उसे तुरंत सीएचसी कदौरा लेकर आए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
थाना प्रभारी प्रभात सिंह ने बताया कि नाला करीब आठ फीट गहरा था, इसे पंचायत की ओर से एक साल पहले ही तैयार कराया गया था। नाला अभी कच्चा ही है और इसमें पानी भी आधी गहराई तक भरा है।
